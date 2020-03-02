Founder Securities подсчитала, что себестоимость Xiaomi Mi 10 даже выше, чем $440

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Демонтаж нового Xiaomi Mi 10 специалистами Techinsights показал, что материальная составляющая версии с 12/256 Гб памяти составляет $440, судя по этим данным маржа прибыли Xiaomi на этой модели невысокая. Компания явно зарабатывает на этом флагмане гораздо меньше, чем А-бренды на своих премиальных устройствах.









Вскрытием свежевышедшего флагмана занялись и эксперты компании Founder Securities. После того, как смартфон был успешно препарирован, они пришли к выводу, что специалисты Techinsights ошиблись в своих подсчетах, а себестоимость комплектующих Xiaomi Mi 10 составила $490.





Все эти перипетии с подсчетом себестоимости флагмана не остались без внимания со стороны главы Xiaomi, который заявил, что Xiaomi Mi 10 стоит дороже, чем ожидали многие. Но рост стоимости обусловлен тем, что тут установили изогнутый дисплей, чип Snapdragon 865, 108 Мп датчик, систему оптической стабилизации и предложили прочие улучшения.





Вновь напомним, что приведенная цифра в $490, это лишь стоимость комплектующих. В подсчетах не учтены затраты по другим направлениям: разработка, маркетинг, программное обеспечение, заработная плата, налоги, сборка, реклама и прочие статьи расходов.





Источник: news.mydrivers.com







