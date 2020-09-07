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Где есть скидки на наушники EDIFIER и OnePlus Bullets Wireless Z, а также смарт-камеру ANBIUX

07.09.2020 324 0

Отечественная валюта обесценивается, все только и говорят вокруг о кризисе и инфляции, а вот доходы, какими были, такими преимущественно и остались. Не поспеваете за ростом и цен и ищете, как сэкономить?  Попробуйте взять за правило приобретать товары по скидкам. На все: от одежды до электроники. Мы со своей стороны поможем найти самые интересные и выгодные предложения.

 

Казалось бы, все очевидно. В интернет-магазинах всегда можно отыскать скидки на те или иные товары. Но прошерстить каталоги всех продавцов очень сложно. Не обязательно тратить уйму времени на поиск выгодных предложений. Одним из удобных ресурсов, который на постоянной основе отслеживает скидки, является Telegram-канал Andro price. Здесь публикуются текущие и самые жаркие предложения. Если скидки интересуют вас не разово, и вы хотите знать о них все время, то стоит подписаться на этот канал.

 

Где есть скидки на наушники EDIFIER и OnePlus Bullets Wireless Z, а также смарт-камеру ANBIUX – фото 1

 

Беспроводные наушники EDIFIER


Характеристики: TWS200, Bluetooth 5.0, aptX, CVC 8.0, IPX5

Цена: $24,99 - https://lite.al/sbngJ

Промокод "A1JMETK7"

 

Где есть скидки на наушники EDIFIER и OnePlus Bullets Wireless Z, а также смарт-камеру ANBIUX – фото 2

 

Наружная смарт-камера ANBIUX

Характеристики: Ai08, видео 1080P, ONVIF, iCsee APP, три режима подключения, IP66

Версия: 1080 No SD Card, EU Plug

Цена: $22,92 - https://lite.al/ABaepd

 

Где есть скидки на наушники EDIFIER и OnePlus Bullets Wireless Z, а также смарт-камеру ANBIUX – фото 3

 

Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z


Характеристики: E303A, Bluetooth 5.0, динамические драйверы 9,2 мм, IP55

Цена: $32,88 - https://lite.bz/6dNl7

EDIFIER OnePlus Bullets Wireless Z ANBIUX
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.09.2020

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Где есть скидки на наушники EDIFIER и OnePlus Bullets Wireless Z, а также смарт-камеру ANBIUX