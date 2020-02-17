Гибкий Motorola Razr 2019 продолжает неприятно удивлять

501

Motorola Razr 2019 — это эксперимент и полигон для обкатки технологии гибкой матрицы. Его задача вызывать вау-эффект и давить на ностальгию тех, кто помнит легендарные раскладушки Motorola. Как ни печально, но в плане надежности, прочности и доведения до ума — это далеко не идеальное устройство.





У гибких матриц предостаточно проблем и новые сведения только подтверждают это. Журналист ресурса inputmag.com Реймонд Вонг решил поделиться своим опытом эксплуатации Motorola Razr. И увы, он отнюдь не радостный. Для наглядности он сопроводил свой пост фотографиями, раскрывающими все те проблемы гибкого экрана, которыми изобилует дорогая новинка.





После нескольких дней эксплуатации на дисплее появилась полоса из битых пикселей, а в месте сгиба сенсор перестал реагировать на прикосновения. То, что на сгибе будет складка, мало кто сомневался. А вот появление воздушного пузыря между поверхностью дисплея и прозрачной пленкой, стало открытием.

Огромное разочарование постигло журналиста, когда он обнаружил, что дисплей раскололся на месте сгиба. При этом он утверждает, что никаким внешним воздействиям смартфон не подвергался. Более того, до инцидента он находился в кармане джинсов репортера, и они не были сильно обтягивающими.





Среди возможной причины раскола экрана он называет перепад температур. До этого он сделал на камеру Motorola Razr несколько фото и на улице температура воздуха оставляла где-то -1 — 2ºС. Затем смартфон оказался в теплом помещении и это могло спровоцировать повреждение матрицы в месте сгиба.





Реймонд Вонг обратился за комментариями к Motorola. На данный момент компания никак не прокомментировала ситуацию.





Источник: inputmag.com







