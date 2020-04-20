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Глава Huawei: я марионеточный лидер и глиняный идол в храме

20.04.2020 1685 1

На прошлой неделе стало известно, что Рэн Чжэнфэй покидает пост генерального директора Huawei. На данный момент компания никак не комментирует эту информацию и не озвучивает, что стало причиной отставки ключевой фигуры. Недавнее интервью Рэн Чжэнфэя изданию South China Morning Post позволяет больше узнать, что послужило основанием принять решение отойти от дел.

 

Глава Huawei: я марионеточный лидер и глиняный идол в храме – фото 1

 

Глава компании не часто дает интервью, и он редко контактирует даже с сотрудниками штаб-квартиры компании в Шэньчжэне, предпочитая общаться посредством электронных писем. Сейчас ему 75 лет, и он не скрывает того, что считает себя стариком. Он надеется, что в будущем люди забудут о нем, а его самое заветное желание — пить кофе в кафе, оставаясь незамеченным. Сейчас он не может насладиться уединением и окружающей красотой, ведь его узнают, и он часто в центре внимания.

 

Сотрудники Huawei считают Рэн Чжэнфэя откровенным и чересчур прямолинейным в своих высказываниях. Но при этом они не останавливают его в его рассуждениях даже тогда, когда некоторые его слова могут привести к негативным последствиям. Его уважают и с ним считаются, а один из сотрудников, проработавший в Huawei десяток лет, назвал его «духовным лидером».

 

Глава Huawei: я марионеточный лидер и глиняный идол в храме – фото 2

 

Когда Рэн Чжэнфэю рассказали, что о нем думают его подчиненные, он заявил, что «не является духовным лидером Huawei, он «марионеточный лидер», а на самом деле компанией руководят три председателя.

 

«Я играю только символическую роль, как глиняный идол в храме. Без него храм выглядел бы пустым, но, по правде говоря, этот идол ничего не делает…Независимо от того, нахожусь я в Huawei или нет, это не оказывает никакого реального влияния», — заявил Рэн Чжэнфэя.

 

По его словам, его вклад в Huawei в основном связан с «научными исследованиями и налаживанием производства». В последнее время его главной задачей было помочь сохранить компании силы в трудные времена. Стояла цель выжить.

 

«Будет день, когда я уйду на пенсию. Все в конечном итоге сдают свой пост, ничего нет вечного», — так резюмировал глава и основатель Huawei.

 

Источник: scmp

Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
INN
Чего то я не помню кофейни в Китае. Ещё 10 лет назад Хуавея не было на прилавках Китая. Был прикольный Алкател от Самсунг, музыкальный двусторонний экран с ЖК и чехлом книжкой с дополнительным встроенным аккумулятором.
20.04.2020 19:04
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Глава Huawei: я марионеточный лидер и глиняный идол в храме