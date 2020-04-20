Глава Huawei: я марионеточный лидер и глиняный идол в храме

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На прошлой неделе стало известно, что Рэн Чжэнфэй покидает пост генерального директора Huawei. На данный момент компания никак не комментирует эту информацию и не озвучивает, что стало причиной отставки ключевой фигуры. Недавнее интервью Рэн Чжэнфэя изданию South China Morning Post позволяет больше узнать, что послужило основанием принять решение отойти от дел.

Глава компании не часто дает интервью, и он редко контактирует даже с сотрудниками штаб-квартиры компании в Шэньчжэне, предпочитая общаться посредством электронных писем. Сейчас ему 75 лет, и он не скрывает того, что считает себя стариком. Он надеется, что в будущем люди забудут о нем, а его самое заветное желание — пить кофе в кафе, оставаясь незамеченным. Сейчас он не может насладиться уединением и окружающей красотой, ведь его узнают, и он часто в центре внимания.

Сотрудники Huawei считают Рэн Чжэнфэя откровенным и чересчур прямолинейным в своих высказываниях. Но при этом они не останавливают его в его рассуждениях даже тогда, когда некоторые его слова могут привести к негативным последствиям. Его уважают и с ним считаются, а один из сотрудников, проработавший в Huawei десяток лет, назвал его «духовным лидером».

Когда Рэн Чжэнфэю рассказали, что о нем думают его подчиненные, он заявил, что «не является духовным лидером Huawei, он «марионеточный лидер», а на самом деле компанией руководят три председателя.

«Я играю только символическую роль, как глиняный идол в храме. Без него храм выглядел бы пустым, но, по правде говоря, этот идол ничего не делает…Независимо от того, нахожусь я в Huawei или нет, это не оказывает никакого реального влияния», — заявил Рэн Чжэнфэя.

По его словам, его вклад в Huawei в основном связан с «научными исследованиями и налаживанием производства». В последнее время его главной задачей было помочь сохранить компании силы в трудные времена. Стояла цель выжить.

«Будет день, когда я уйду на пенсию. Все в конечном итоге сдают свой пост, ничего нет вечного», — так резюмировал глава и основатель Huawei.

Источник: scmp