Глава Redmi: мода на смартфоны с выдвижной фронталкой проходит. Всему виной 5G

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Смартфоны с выдвижными фронтальными камерами — тренд наших дней. Такое решение уже успели опробовать много компаний. Среди ближайших дебютантов со всплывающей селфи-камерой можно вспомнить Redmi K30 Pro.

По идее количество устройств с выдвижной фронталкой будет только множиться, но глава Redmi придерживается другого мнения. Так, Лю Вейбинг заявил о том, что в эпоху 5G смартфоны со всплывающей селфи-камерой станут редкостью.

Главная причина — дефицит внутреннего пространства и высокая плотность «застройки». Количество внутренних компонентов только растет, что затрудняет использование механических элементов. Для наглядности Лю Вейбинг привел в пример Redmi K30 Pro, получивший 3558 компонентов и это на 20% больше, чем предлагал Redmi K20 Pro. Правда, это не помешало в итоге реализовать «перископ».

Глава Redmi также утверждает, что модуль выдвижной фронтальной камеры является серьезной проблемой для дизайна материнской платы. Ее деление на две части может привести к ухудшению рассеивания тепла и увеличивает риск перегрева.

Не стоит забывать и о том, что модем 5G прожорлив и в этой ситуации на первый план выходить автономность работы устройства, а в борьбе за продолжительное время работы возникает необходимость установки батарей большей емкости.

Источник: mydrivers