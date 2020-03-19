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  • Глава Redmi: мода на смартфоны с выдвижной фронталкой проходит. Всему виной 5G

Глава Redmi: мода на смартфоны с выдвижной фронталкой проходит. Всему виной 5G

19.03.2020 1078 3

Смартфоны с выдвижными фронтальными камерами — тренд наших дней. Такое решение уже успели опробовать много компаний. Среди ближайших дебютантов со всплывающей селфи-камерой можно вспомнить Redmi K30 Pro.

 

Глава Redmi: мода на смартфоны с выдвижной фронталкой проходит. Всему виной 5G – фото 1

 

По идее количество устройств с выдвижной фронталкой будет только множиться, но глава Redmi придерживается другого мнения. Так, Лю Вейбинг заявил о том, что в эпоху 5G смартфоны со всплывающей селфи-камерой станут редкостью.

 

Глава Redmi: мода на смартфоны с выдвижной фронталкой проходит. Всему виной 5G – фото 2

 

Главная причина — дефицит внутреннего пространства и высокая плотность «застройки». Количество внутренних компонентов только растет, что затрудняет использование механических элементов. Для наглядности Лю Вейбинг привел в пример Redmi K30 Pro, получивший 3558 компонентов и это на 20% больше, чем предлагал Redmi K20 Pro. Правда, это не помешало в итоге реализовать «перископ».

 

Глава Redmi: мода на смартфоны с выдвижной фронталкой проходит. Всему виной 5G – фото 3

 

Глава Redmi также утверждает, что модуль выдвижной фронтальной камеры является серьезной проблемой для дизайна материнской платы. Ее деление на две части может привести к ухудшению рассеивания тепла и увеличивает риск перегрева.

 

Не стоит забывать и о том, что модем 5G прожорлив и в этой ситуации на первый план выходить автономность работы устройства, а в борьбе за продолжительное время работы возникает необходимость установки батарей большей емкости.

 

Источник: mydrivers

Redmi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Сергей
Плевать на его мнение, пускай делают выдвижение камеры, после работы со смартфоном с выдвижной камерой с экраном без вырезов и отверстий, все остальные решения смотрятся убого.
19.03.2020 17:37
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Donald Trump
Тебе наверное показалось, что твое мнение важно?))))
19.03.2020 18:11
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ThePowerDrome
... на первый план выходит... (без мягкого знака)
19.03.2020 16:55
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Глава Redmi: мода на смартфоны с выдвижной фронталкой проходит. Всему виной 5G