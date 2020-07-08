Глобальная версия Oppo Reno4 Pro получит ряд существенных отличий от китайской

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Можно легко запутаться в ассортименте смартфонов Oppo. Так, в составе линейки Reno3 компания наплодила целый зоопарк устройств с бесконечными региональными модификациями, отличающимися, прежде всего чипами. Похоже, что такую же «карусель» компания устроит и с серией Reno4, которая дебютировала месяц назад.

Отличия

В рамках этой линейки вышло две модели Oppo Reno4 и Reno4 Pro, которые в Китае доступны с чипом Snapdragon 765G. Доберутся смартфоны и до глобального рынка, но уже с рядом изменений. Одно из ключевых в Reno4 Pro — установка чипа Snapdragon 720. Выбор этого процессора можно объяснить тем, что компания намерена вывести на глобальную арену 4G-версию устройства, поэтому и провела рокировку 5G-чипа на вариант без соответствующего модема.

Узнать об этом позволила распаковка глобальной версии Reno4 Pro, а само видео вы сможете посмотреть тут. Благодаря ролику также удалось установить, что на глобальном рынке «прошка» будет предлагаться не с тройной основной камерой, а четверной. Известны характеристики только трех модулей: 48 Мп + 13 Мп (телеобъектив) + 12 Мп (широкоугольный). Среди приятных нововведений по сравнению с китайской версией — появление 3,5 мм аудиоразъема.

Сходство

Из видео также удалось узнать, что глобальный вариант Oppo Reno4 Pro удостоился 6,55-дюймовой AMOLED-матрицы с частотой обновления 90 Гц и быстрой 65-ваттной зарядки. И по этим параметрам он схож с китайским братом.

Источник: xda-developers

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