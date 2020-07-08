Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Глобальная версия Oppo Reno4 Pro получит ряд существенных отличий от китайской

Глобальная версия Oppo Reno4 Pro получит ряд существенных отличий от китайской

08.07.2020 655 1

Можно легко запутаться в ассортименте смартфонов Oppo. Так, в составе линейки Reno3 компания наплодила целый зоопарк устройств с бесконечными региональными модификациями, отличающимися, прежде всего чипами. Похоже, что такую же «карусель» компания устроит и с серией Reno4, которая дебютировала месяц назад.

 

Глобальная версия Oppo Reno4 Pro получит ряд существенных отличий от китайской – фото 1

 

Отличия

 

В рамках этой линейки вышло две модели Oppo Reno4 и Reno4 Pro, которые в Китае доступны с чипом Snapdragon 765G. Доберутся смартфоны и до глобального рынка, но уже с рядом изменений. Одно из ключевых в Reno4 Pro — установка чипа Snapdragon 720. Выбор этого процессора можно объяснить тем, что компания намерена вывести на глобальную арену 4G-версию устройства, поэтому и провела рокировку 5G-чипа на вариант без соответствующего модема.

 

Глобальная версия Oppo Reno4 Pro получит ряд существенных отличий от китайской – фото 2

 

Узнать об этом позволила распаковка глобальной версии Reno4 Pro, а само видео вы сможете посмотреть тут. Благодаря ролику также удалось установить, что на глобальном рынке «прошка» будет предлагаться не с тройной основной камерой, а четверной. Известны характеристики только трех модулей: 48 Мп + 13 Мп (телеобъектив) + 12 Мп (широкоугольный). Среди приятных нововведений по сравнению с китайской версией — появление 3,5 мм аудиоразъема.

 

Глобальная версия Oppo Reno4 Pro получит ряд существенных отличий от китайской – фото 3

 

Сходство

 

Из видео также удалось узнать, что глобальный вариант Oppo Reno4 Pro удостоился 6,55-дюймовой AMOLED-матрицы с частотой обновления 90 Гц и быстрой 65-ваттной зарядки. И по этим параметрам он схож с китайским братом.

 

Глобальная версия Oppo Reno4 Pro получит ряд существенных отличий от китайской – фото 4

 

Источник: xda-developers

 

Oppo Find X2 Pro Lamborghini: люксовая модель с двумя фишками, которых нет ни у кого﻿

 

Oppo готовит новый флагман. Главная фишка — крутой зум ﻿

 

OPPO готовят новые беспроводные наушники с внутриканальным дизайном    ﻿

Oppo Reno4 Pro Oppo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
vacok • 0
бл ну что за херня.Нафиг нужны эти 4 камеры. Блин как же красиво смотрелось 3 камеры в китайской версии.И вообще с каждым выходом RENO они становятся всё хуже и хуже.В первом RENO был флагманский процессор а в остальных бюджетный.Никак не пойму китайцев
08.07.2020 19:54
Ответить

telegram__banner.png
Глобальная версия Oppo Reno4 Pro получит ряд существенных отличий от китайской