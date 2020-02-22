Google не хочет, чтобы вы устанавливали расширения от Chrome на браузер Edge от Microsoft

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Не так давно проприетарный браузер от Microsoft считался самым тормознутым и ненадежным решением среди конкурентов. Однако после того, как компания перевела свой браузер Edge на базу Chromium, отношение к работе «мелкомягких» начало меняться в лучшую сторону. Но несмотря на то, что в этом переходе есть масса преимуществ, Google предупредила пользователей Microsoft Edge о том, что в браузер нельзя устанавливать расширения от Chrome.

Авторы Windows Latest заметили появление баннера, который Google недавно добавили в новую версию веб-магазина Chrome. Данный баннер указывает, что пользователь собирается установить расширение для Microsoft Edge, и прямо говорит юзеру, что Google рекомендует перейти на Chrome вместо Edge для «безопасного» использования расширения.





Похоже, что веб-магазин Chrome определяет Microsoft Edge, выделяя его на фоне других браузеров, построенных на базе Chromium, как Opera и Яндекс.Браузер.

Это предупреждение не влияет на возможность установки расширений Chrome на Microsoft Edge, а просто предостерегает пользователей от данного действия. Судя по всему, это просто тактика запугивания Google, поскольку компания не предоставляет никаких последствий нарушения безопасности при использовании расширений Chrome на Edge.

Google не в первый раз блокирует службы на новом Edge от Microsoft. Например, сервис Stadia полностью заблокирован, а в других службах «корпорации добра», как Gmail, YouTube Music и других, регулярно появляются предупреждения.





Можно посчитать, что Google ведут несколько неоправданно. Однако, если взглянуть на историю взаимоотношений двух компаний, Microsoft также вставляла палки в колеса своему «конкуренту». В прошлом Microsoft предупреждала пользователей Windows, чтобы они не использовали Google Chrome. Microsoft даже хотела заставить некоторых пользователей использовать Bing в качестве стартовой страницы в Chrome.

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Источник: Windows Latest