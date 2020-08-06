Google решил полностью отменить продажи Pixel 4 и Pixel 4 XL меньше, чем через год после их выхода

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Google готовится к презентации новых флагманских продуктов. Не так давно компания представила свой «бюджетный» смартфон Google Pixel 4a, и на этом точно не собирается останавливаться. Более того, компания очищает место на складах для нового поколения своих смартфонов.

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В начале июля Google прекратила продажу с Pixel 3a. А теперь компания объявила о том, что та же участь ждет флагманских Pixel 4 и Pixel 4 XL. В настоящее время эти позиции убраны с официального сайта производителя.

Скриншот с официального сайта с пометкой - "Нет в наличии"

Google подтвердили, что они прекращают производство и продажу линейки Pixel 4 через свой официальный магазин Google Store. Модели будут доступны в других магазинах, пока они есть в наличии. Компания подтверждает, что до октября 2022 года смартфоны будут получать обновления операционной системы и ежемесячные обновления безопасности.

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Прекращение продаж, объявленное всего через 9,5 месяцев после выпуска, крайне нехарактерно для компании – ведь следующее поколение пока не было анонсировано. Поскольку Pixel 4a не начнет продаваться на территории США до 20 августа, это означает, что свежий смартфон прямо завода не будет доступен обычному американцу еще несколько недель.





Google никогда не раскрывает данные о продажах своих устройств, однако аналитики заподозрили заметный спад интереса к продуктам компании. Обычно компания продает прошлогодний флагман со значительной скидкой в течение нескольких месяцев после запуска нового поколения, чтобы очистить запасы. Похоже, Google не захотел создавать в этом году излишки.

Еще один скришот со страницы покупки

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О новом Pixel 5 мы узнаем совсем скоро.﻿

Источник: newsbreak.com