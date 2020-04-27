Готовится к выходу Poco F2 Pro. И он уже нам знаком

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В сети уже ходили слухи, что Poco F2 станет клоном Redmi K30 Pro. Но в марте глава Poco опроверг эту информацию, заявив, что Poco F2 не будет братом-близнецом флагмана Redmi и компания все еще разрабатывает смартфон. Увы, никаких подробностей об устройстве он тогда не привел.

Но, если главный редактор XDA-Developers Мишаал Рахман оперирует достоверными данными, то Poco все же выпустит в Индии клон Redmi K30 Pro. Им станет Poco F2 Pro. В пользу выхода такой модели указывает ее появление в списке устройств, поддерживающих сервис Google Play. Если так и случится, то остается загадкой, какой же набор характеристик приготовили для Poco F2, который должен стать преемником Poco F1.

Что касается Poco F2 Pro то он должен предложить 6,67-дюймовую матрицу разрешением FullHD+, фронтальную камеру на 20 Мп, чипсет Snapdragon 865, аккумуляторную батарею емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и основную камеру, состоящую из четырех датчиков 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Предполагается, что дебют серии Poco F2 может состояться уже в мае. На данный момент сама компания хранит молчание о времени дебюта новинок.

Источник: twitter