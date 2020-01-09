Хакеры взломали аккаунты знаменитостей в облачном хранилище Samsung

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Возможно, кто-то из вас помнит скандал, связанный с утечкой большого количества конфиденциальной информации и фото знаменитостей из iCloud? Возможно, в аналогичную ситуацию теперь попали корейские знаменитости, которые пользуются смартфонами Samsung.





Хакеры совершали виртуальные набеги на облачное хранилище Samsung и ряд атак увенчались успехов. В итоге они получили доступ к фото, видео и текстовым сообщениям целого ряда знаменитостей. Жертвами хакеров стали актеры, режиссеры, певцы и даже знаменитые шеф-повара.





Злоумышленники запросили выкуп за неразглашение информации. Сумма отступных напрямую зависит от масштаба известности личности, и она варьируется в диапазоне от $43 тысяч до $860 тысяч. То, что это не шутка или пустая угроза, а еще дабы подкрепить серьезность своих намерений злоумышленники опубликовали личную переписку одного из известных певцов в Южной Корее, который отказался выплатить выкуп.





Такими действиями они надеются подтолкнуть прочих знаменитостей быть более сговорчивыми и раскошелиться на выкуп, только бы их личная информация не стала достоянием общественности и не вызвала большой резонанс. Есть сведения, что один из актеров, нежелающих ненужной огласки, согласился на условия вымогателей и перечислил им требуемую сумму.





Что касается Samsung, то на данный момент она хранит молчание и никак не комментирует информацию, что учетные записи пользователей в облачном хранилище были взломаны.





Источник: ithome.com







