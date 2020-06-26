Характеристики Honor Play 4e: странное «перевооружение»

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В маркетинговом портфеле Honor есть линейка игровых смартфонов за недорого. Не мудрствуя лукаво название серии дали соответствующее — Play. По задумке компании, заложенной производительности в аппаратах должно хватать для многих задач, без чрезмерной мощности и переплат. В этом году линейка доступных игровых устройств пополнилась четырьмя новинками, но и это не предел. Готовится к выходу Honor Play 4e для тех, кому еще дешевле.

Что предложат

Как и Honor Play 4Т новинка получит архаичный и изрядно устаревший чип Kirin 710A, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гб. Оснастят смартфон 6,39-дюймовым дисплеем с круглым отверстием под селфи-модуль. Основная камера тройная и один из датчиков будет разрешением 13-мегапикселей. Емкость аккумуляторной батареи составит 4000 мАч.

Исходя из того, что известно, это будет одна из версий Honor Play 4T, где пошли по пути предложить другие камеры. Любопытно, что особого прогресса на фоне Honor Play 3 пока особо незаметно. Как скоро дебютирует Honor Play 4e, не сообщается.

Сейчас в планах Honor анонс планшетофона X10 Max, который состоится 2 июля. В этот же день может дебютировать Honor 30 Lite. Возможно, им компанию составит и Honor Paly 4e, но стоит дождаться оглашения планов производителя в части сроков релиза новинок.

Источник: gizmochina

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