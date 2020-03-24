Honor 30S с Kirin 820 испытали в AnTuTu

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В самом начале следующей недели, 30 марта, состоится анонс Honor 30S. Новинка станет пионером новой серии Honor 30, а еще будет первым смартфоном с новым чипом Kirin 820.









Обещают, что эта платформа изготовлена по 7-нанометровой технологии и результаты ее испытаний в Geekbench 4 указывают на то, что по производительности она будет на уровне Snapdragon 855.





В пользу того, что Kirin 820 будет мощным процессором говорят и результаты испытания смартфона Honor CDY-AN90 в AnTuTu. Предполагается, что на рынок эта модель выйдет как Honor 30S.









По итогам забега аппарат набрал 375270 «попугаев» и обошел по мощности такие чипсеты как Kirin 810 и Snapdragon 765G. Но если по результатам Geekbench 4 чип Kirin 820 выглядел мощнее Kirin 980, то в AnTuTu, напротив, он уступил Kirin 980.





Благодаря бенчмарку удалось также узнать, что Honor 30S получит дисплей разрешением 2400х1080 точек, операционную систему Android 10, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. По другим слухам известно, что смартфон должен предложить быструю 40-ваттную зарядку и систему из четырех модулей на задней панели.

Источник: gizchina



