Honor 8S 2020: бюджетный, но не самый доступный

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Не перестаю удивляться Huawei, которая несмотря на все сложности, продолжает выпускать смартфоны один за другим и для себя, и для бренда Honor. Но есть загвоздка — ряд моделей почти ничем не отличаются от предшественников или других моделей компании. На очереди премьера Honor 8S 2020, который также может вписаться в практику компании избегать серьезного апгрейда в бюджетниках и среднего уровня смартфонах.

Рендеры дают понимание, что внешне новинка не претерпит изменений и получит тот же корпус, что и Honor 8S 2019 года. Разве что оттенков в цветовой палитре станет больше и появится вариант с новым синем цветом. На передней панели установили дисплей с небольшим каплевидным вырезом под селфи-модуль.

Основная камера одиночная и бюджетность новинки выдает отсутствие сканера отпечатков пальцев. Поговаривают, что разрешение тыльного объектива останется прежним — 13 мегапикселей.

По предварительным данным, одним из отличий Honor 8S 2020 от предшественника станет увеличенный объем памяти: 3 Гб оперативной и 64 Гб постоянной. Тогда как предшественник предлагал 2 Гб оперативки и флеш-память на 32 Гб. Стоить Honor 8S 2020 может весьма недешево для своих характеристик — 135 евро.

Источник: tudocelular