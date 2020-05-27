Honor Play 4 Pro может получить чип флагманского уровня

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Чтобы выжить в непростых для себя условиях, Huawei решила сделать ставку на смартфоны с поддержкой 5G, спрос на которые неуклонно растет, особенно в Китае. Honor Play 4 Pro станет очередным аппаратом который сможет работать в сетях пятого поколения и его релиз ожидаем со дня на день.

Характеристики

Пришли известия, что новинка будет выделяться наличием процессора Kirin 990, ИК-порта и быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Для смартфона приготовили сдвоенную фронталку и всего два сенсора на тыльной стороне. Но один из датчиков в основной камере будет Sony IMX600 на 40-мегапикселей, который используется в достаточно большом количестве смартфонов Huawei. Среди его обладателей вспомним Huawei Mate 30 Pro, Huawei P20 Pro, Honor V30 и Honor X10.

Когда и почем

Работать Honor Play 4 Pro будет под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой Magic UI 3.1 и, естественно, сервисы Google смартфон обошли стороной. Ожидается, что представят новинку в июне и ценник на нее может быть в районе $418.

Источник: gizmochina