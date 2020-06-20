Honor порадует всех любителей фаблетов. Об этом сообщил CEO бренда

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По слухам, в следующем месяце Honor анонсирует новые смартфоны серии Honor X10. Мы ожидаем, что компании покажет Honor X10 Pro и Honor X10 Max. Сегодня об одном из смартфонов поведал сам CEO бренда Джордж Чао.

Напомним, ранее ходили слухи, что компания планирует показать Honor X10 Max в июле вместе с Honor 30, о котором мы уже писали. Джордж Чжао раскрыл некоторые подробности как раз о версии Max, которая будет продолжением ставшей хитом ещё со времён Honor X8 Max серии.

По словам Чжао, бренд пережил некоторые проблемы с разработкой фаблетов, в основном они были связаны с переходом от 4G к 5G. Он заявил, что разработка и производство смартфонов с большой диагональю экрана всегда сложнее, чем обычных, из-за чего Honor X10 Max будет готов только после китайского праздника Dragon Boat Festival, который в этом году отмечают 25 июня.

Спецификации

Остальная доступная информация об устройстве является не больше, чем слухами. Они говорят, что новинка получит 7,09-дюймовый экран и процессор Dimensity 800 от MediaTek. Выпуск смартфона ознаменует начало нового сотрудничества Huawei и MTK. Honor X10 Max также получит 48-мегапиксельную основную камеру, а стоить он будет где-то $225.

Ходят слухи, что презентация смартфона состоится вместе с Honor 30 Youth Edition 4 или 5 июля в Китае.

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Источник: gizchina