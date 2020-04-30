Honor X10: изображения и характеристики

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Так вышло, что 5G входит в сферу интересов производителей смартфонов и они усиленно принялись создавать устройства с поддержкой нового стандарта связи. Honor X10 отведена роль нарушителя спокойствия и инициатора «5G шторма». Похоже, что анонс новинки не за горами, ведь она уже успела засветиться в TENAA.

Внешне Honor X10 напоминает Huawei P40 и преемственность в данном случае не является чем-то плохим. Субьективно новинка выглядит хорошо и приятно, а особой привлекательности и оригинальности добавляют геометрические переливы на тыльной стороне. Разглядеть решение с месторасположением фронталки не удалось. Предположительно, ее впишут в круглое отверстие в экране.

По данным регулятора Honor X10 укомплектовали новым чипом Kirin 820, 6,63-дюймовым дисплеем разрешением 2400х1080 точек, селфи-камерой на 16-мегапикселей и аккумуляторной батареей емкостью 4200 мАч с быстрой 22,5-ваттной зарядкой.

Сообщается, что основная камера получит датчики на 40 Мп + 8 Мп + 2 Мп. По слухам, ключевой модуль здесь Sony IMX600, который знаком по Huawei Mate 30. Смартфон оснастят 4/6/8 Гб оперативной памяти, 64/128/256 Гб постоянной и фирменной оболочкой EMUI 10 на базе Android 10.

Источник: mydrivers