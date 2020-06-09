Хотите первыми прикупить Redmi 9 и Xiaomi Mi Band 5? Вот предложения от продавцов
Все мы любим скидки. У нас не отнять желания тратить меньше, а получать больше. Именно поэтому многие из нас находятся в поиске акций и распродаж, которые помогут приобрести что-то с выгодой для себя. Но покупать по скидкам точно стоит без фанатизма и вдумчиво, иначе есть риск приобрести бесполезные вещи и остаться «на бобах».
Задача Telegram‑канала Andro price знакомить с теми предложениями, которые действуют в интернет-магазинах. Вся информация открыта, понятна и прозрачна. Наша цель рассказать о той выгоде, которую вы в итоге можете получить. Мы не заставляем покупать, мы лишь показываем те предложения, которые есть. Решение приобретать или нет, принимаете только вы. Естественно, что акцент мы делаем на самые востребованные, популярные и новые гаджеты. Поэтому в сегодняшней нашей подборке вы увидите Redmi 9 и Xiaomi Mi Band 5, на которые начали прием предзаказов ряд продавцов.
Приценивайтесь, определяйтесь с целесообразностью покупки и делайте свой выбор.
Наружная смарт-камера DIGOO
Характеристики: DG-W30, разрешение видео 1080P, IP66, Joylite APP, сохранение в "Облаке"
ПОДАРОК! Датчик открытия/закрытия двери или окна - https://lite.bz/N2U7nW
Бесплатная доставка в РФ
Цена: $29,99 - https://lite.al/PEs6K
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5
Характеристики: 1.2" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0
ПРЕДЗАКАЗ! Отправка товара после 18 июня
Цена: $34,69 - https://lite.bz/t7slD
Скидка продавца $1.0
Смартфон Redmi 9
Характеристики: Helio G80, дисплей 6.53" FHD+, 5020 мАч, NFC, 4/64 Гб
Цена: $154,59 - https://lite.bz/LoLS_w
Промокод "PL89All"
Комментарии