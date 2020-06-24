Huawei Mate Watch станут знаковыми смарт-часами для компании

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В августе нынешнего года мы будем отмечать годовщину с момента анонса HarmonyOS. До сегодняшнего дня так и нет полной ясности, как далеко продвинулась компания в создании фирменной операционки. Не балует Huawei и изобилием продуктов с собственной прошивкой. Но есть вероятность, что осенью нынешнего года количество устройств на базе HarmonyOS увеличится.

Что известно

Достаточно известный сетевой информатор RODENT950 сообщил о том, что одновременно с анонсом флагманов серии Huawei Mate 40 компания выпустит новые смарт-часы. Именоваться они должны Mate Watch и это будет первый носимый гаджет компании с фирменной операционной системой HongMengOS — название HarmonyOS для рынка Китая. О прочих характеристиках гаджета не сказано ни слова.

HarmonyOS

Напомним, что во время анонса HarmonyOS компания объявила, что новая программная платформа найдет свое применение в компьютерах, ноутбуках, носимой электронике, телевизорах и навигационных системах автомобилей. Тогда смартфоны не значились в перечне тех устройств, которые получат фирменную операционку.

Правда, позднее компания заявила о том, что все же намерена адаптировать HarmonyOS для работы на смартфонах, если у нее не будет другого выхода. Учитывая то, какими ударными темпами компания строит экосистему HMS, собственную операционку для мобильных устройств она также создает.

Источник: mydrivers