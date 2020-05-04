Huawei P30 Pro New Edition: обновленная версия флагмана с сервисами Google

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В расписании Huawei уже есть традиция — устраивать весной переворот в мобильной фотографии. А вершить его призвана P-серия. В прошлом году ставил на место конкурентов Huawei P30 Pro — боеспособный флагман с соответствующими характеристиками и последний из топовых устройств компании, получивший GMS версию Android.





Прошло больше года с момента выхода этой модели, и компания решилась выпустить обновленную его версию. По данным немецкого представительства компании, Huawei P30 Pro New Edition выйдет в период с 15 мая по 4 июня. Поставляться он станет с Google Mobile Services, а вот чем новая версия будет отличаться от «старой», сведений нет.









Напомним, что Huawei P30 Pro стал одним из интересных флагманов 2019 года, получивший изогнутый OLED‑экран диагональю 6,47 дюйма, собственную платформу Kirin 980, стеклянный корпус с градиентным окрасом, влагозащиту IP68, батарейку на 4200 мАч и отсутствующий аудиоразъем.





В арсенале смартфона 8 Гб оперативки, флеш-модуль на 128/256/512 Гб, фронтальная 32-мегапиксельная камера и четверной модуль на тыльной стороне: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп + ToF. Имеется быстрая и беспроводная зарядки, а также дисплейный сканер отпечатков пальцев. Возможно, в случае с New Edition нарастят объем оперативной памяти и мощность быстрой зарядки.

Источник: mydrivers







