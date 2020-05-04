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Huawei P30 Pro New Edition: обновленная версия флагмана с сервисами Google

04.05.2020 3656 4

В расписании Huawei уже есть традиция — устраивать весной переворот в мобильной фотографии. А вершить его призвана P-серия. В прошлом году ставил на место конкурентов Huawei P30 Pro — боеспособный флагман с соответствующими характеристиками и последний из топовых устройств компании, получивший GMS версию Android.

 

Huawei P30 Pro New Edition: обновленная версия флагмана с сервисами Google – фото 1


Прошло больше года с момента выхода этой модели, и компания решилась выпустить обновленную его версию. По данным немецкого представительства компании, Huawei P30 Pro New Edition выйдет в период с 15 мая по 4 июня. Поставляться он станет с Google Mobile Services, а вот чем новая версия будет отличаться от «старой», сведений нет.

 

Huawei P30 Pro New Edition: обновленная версия флагмана с сервисами Google – фото 2


Напомним, что Huawei P30 Pro стал одним из интересных флагманов 2019 года, получивший изогнутый OLED‑экран диагональю 6,47 дюйма, собственную платформу Kirin 980, стеклянный корпус с градиентным окрасом, влагозащиту IP68, батарейку на 4200 мАч и отсутствующий аудиоразъем.


В арсенале смартфона 8 Гб оперативки, флеш-модуль на 128/256/512 Гб, фронтальная 32-мегапиксельная камера и четверной модуль на тыльной стороне: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп + ToF. Имеется быстрая и беспроводная зарядки, а также дисплейный сканер отпечатков пальцев. Возможно, в случае с New Edition нарастят объем оперативной памяти и мощность быстрой зарядки.

 

Источник: mydrivers



Huawei P30 Pro New Edition
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
yarcraft
Отличный ход со стороныHuawei. Интересно конечно какие вообще изменения можно вносить в ранее сертифицированное устройство?
04.05.2020 18:23
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Mike_Weaver
Зачем?
04.05.2020 11:12
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toretto
если добавят 90 герц я бы купил его на замену своего oneplus 7 pro,чисто из-за дисплея не стал покупать п30 про
04.05.2020 11:46
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Денис
Ваш Onepus 7 pro будет еще тащить года 3-4. Железо там мощь просто. Топовый смарфон. Либо вы просто очень хорошо зарабатываете и просто балуетесь меняя смарфоны.
04.05.2020 12:50
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Huawei P30 Pro New Edition: обновленная версия флагмана с сервисами Google