Huawei придумала обходной путь, как компенсировать отсутствие Google Play

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Google перекрыла кислород Huawei и компания вынуждена искать пути, чем компенсировать отсутствие популярных сервисов на смартфонах. Спасение она видит в создании собственной экосистемы и появлении самодостаточных аналогов известных утилит. А еще она объединилась с тремя китайскими компаниями Oppo, Vivo и Xiaomi, чтобы создать единую платформу, как альтернативу Google Play.





Но для осуществления всего задуманного нужно время и немалые ресурсы. А смартфоны нужно выпускать и продавать сейчас, чтобы пользователи не ушли к конкурентам. И обходной вариант на переходный период найден.





Ресурс Gizchina со ссылкой на Mobiltelefon сообщил, что Huawei намерена устанавливать на смартфоны 70 наиболее популярных приложений из Google Play. Тем самым пользователи получат доступ к любимым утилитам без необходимости устанавливать файлы APK. Перечень из 70 приложений для каждого из регионов будет свой и составлен исходя из предпочтений пользователей на локальных рынках.









Помимо этого, компания намерена установить свои аналоги программных продуктов. Так, вместо YouTube предложат Huawei Video, а картографический сервис Google Maps заменят на аналог, созданный совместно с Tom-Tom.





Ожидается, что обходной вариант компания обкатает на своих новинках, среди которых окажутся и модели серии Huawei P40. Но сведения о смене тактики борьбы за пользователей исходят не от самой Huawei, поэтому не будем спешить делать выводы. Подождем официальных комментариев компании и выход новинок.





Источник: gizchina.com







