Huawei продолжает улучшать камеру на P40 благодаря обновлениям EMUI

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Huawei P40 Pro и его старший брат P40 Pro+ до сих пор занимают первую строчку рейтинга DxOMark. Как бы вы не относились к этому рейтингу, но аппараты действительно показывают умопомрачительные результаты фотосъемки. Судя по всему, китайцы считают, что нет предела для совершенства. Как еще объяснить то, что флагманские аппараты компании получают новое обновление программного обеспечения с рядом усовершенствований камеры?

Обновление весит около 515 МБ и приносит версию EMUI под номером 10.1.0.140. Месяц назад Huawei отправила по воздуху обновление EMUI версии 10.1.0.131 для серии P40. В обновлении добавлено несколько новых функций для смартфонов P40, P40 Pro и P40 Pro+.





С тех пор как компания Huawei потеряла доступ к сервисам Google, ее флагманские смартфоны продаются без предустановленного Play Market. Новое приложение от компании под названием Petal Search предназначено для того, чтобы пользователи могли искать приложения, недоступные в их собственном заменителе Play Store (AppGallery), по сторонним источникам приложений, таким как APKPure, Aptoide и APKMonk, и загружать их на свои смартфоны.





Обновление EMUI версии 10.1.0.140 добавляет три новые функции камер Huawei P40 Pro и P40 Pro+. Возможно, самая интересная из них – функция «умного слежения за глазами», которая была добавлена для фронтальной камеры. Согласно официальному списку изменений, эта функция может «быстро отслеживать человеческие глаза» во время съемки фотографий или видео через селфи-камеру. Независимо от того, находитесь ли вы рядом со смартфоном или на расстоянии, P40 Pro все равно будет отслеживать движение ваших глаз. Скорее всего, эта функция использует ИК-датчик глубины.

Вторым нововведением стало обновленная версия портретной съемки при использовании ночного режима. Она обещает самое лучшее качество портретов при съемке ночью, с большим количеством деталей и более натуральными цветами.

Наконец, в последнем обновлении добавлена функция «компенсация кольцевого освещения», которая улучшит условия освещения при съемке видеороликов на фронтальную камеру ночью. Эта функция предназначена для юзеров, использующих кольцевое освещение во время записи видео.





Источник: XDA