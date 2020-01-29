Huawei просят обновить до EMUI 10 смартфоны Honor Play, Huawei Nova 3 и Nova 3i

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Одновременно с анонсом серии Huawei Mate 30 в сентябре прошлого года была представлена новая версия фирменной оболочки EMUI 10. С того времени компания постепенно развертывает приход обновления на свои смартфоны.





Но, как оказалось, далеко не все модели получили его, а линейка доступных устройств Y, так и вовсе почти в полном составе оказалась за бортом. EMUI 10 было решено дать только Huawei Y9 Prime 2019.









Такая политика компании пришлась не по душе владельцам бюджетного Huawei Y9, и они начали сбор подписей под петицией. В итоге Huawei сдалась и пообещала выход EMUI 10 для этого смартфона.





Этот пример воодушевил владельцев и других моделей, которые также решили достучаться до производителя посредством петиций на сайте change.org. Так, они просят компанию выпустить EMUI 10 на основе Android 10 для Honor Play, Huawei Nova 3 и Nova 3i.





Будут ли услышаны компанией владельцы этих моделей, на данный момент неизвестно. Но ранее Huawei в объяснение причин того, что EMUI 10 они не получат, указывала на наличие аппаратных ограничений.





Источник: huaweicentral.com







