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Huawei просят обновить до EMUI 10 смартфоны Honor Play, Huawei Nova 3 и Nova 3i

29.01.2020 1087 4

Одновременно с анонсом серии Huawei Mate 30 в сентябре прошлого года была представлена новая версия фирменной оболочки EMUI 10. С того времени компания постепенно развертывает приход обновления на свои смартфоны.


Но, как оказалось, далеко не все модели получили его, а линейка доступных устройств Y, так и вовсе почти в полном составе оказалась за бортом. EMUI 10 было решено дать только Huawei Y9 Prime 2019.

 

Huawei просят обновить до EMUI 10 смартфоны Honor Play, Huawei Nova 3 и Nova 3i


Такая политика компании пришлась не по душе владельцам бюджетного Huawei Y9, и они начали сбор подписей под петицией. В итоге Huawei сдалась и пообещала выход EMUI 10 для этого смартфона.


Этот пример воодушевил владельцев и других моделей, которые также решили достучаться до производителя посредством петиций на сайте change.org. Так, они просят компанию выпустить EMUI 10 на основе Android 10 для Honor Play, Huawei Nova 3 и Nova 3i.


Будут ли услышаны компанией владельцы этих моделей, на данный момент неизвестно. Но ранее Huawei в объяснение причин того, что EMUI 10 они не получат, указывала на наличие аппаратных ограничений.


Источник: huaweicentral.com



Huawei Honor Play Huawei Nova 3 Huawei Nova 3i
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Александр
Следующая новость : владельцы смартфонов huawei p8 просят андройд 10.
29.01.2020 17:12
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Николай
Ой дурак...
29.01.2020 20:37
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Николай
Ой дурак...
29.01.2020 20:37
Ответить
Александр
Николай, когда?
29.01.2020 22:15
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Huawei просят обновить до EMUI 10 смартфоны Honor Play, Huawei Nova 3 и Nova 3i