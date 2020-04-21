Huawei вновь жульничает с фотографиями

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В наши дни камера в смартфоне стала одним из главных элементов. Что еще не менее важно — это продающий фактор, который позволяет двигать продажи устройств. Все это хорошо уяснила Huawei которая в свое время сделала ставку на фотовозможности своих флагманов.





И она сыграла. Теперь флагманы компании неизменно ассоциируются с лучшими камерофонами на рынке и занимают высшие строчки рейтинга DxOMark. Но для того, чтобы показать возможности камеры в лучшем свете, производитель не гнушается идти на уловки.





В 2016 и 2019 годах Huawei оказалась в центре скандалов, когда она выдавала снимки с фотостоков за те, что созданы с использованием камер P9 и P30 Pro. Увы, эти истории не послужили уроком для компании, и она вновь принялась жульничать.





Так, на днях Huawei запустила конкурс на лучший снимок, созданный на камеру ее смартфонов. А для затравочки и анонса фотоконкурса компания выпустила видео с демонстрацией снимков, созданных якобы с использованием ее смартфонов. Но на ее беду, этот ролик попал на глаза одному из бдительных пользователей.





Как оказалось, память его не подвела и два снимка ему действительно ранее встречались. Правда, сделаны они были отнюдь не на камеру смартфона Huawei. Для их создания использовали зеркалку Nikon D850. О том, что компания вновь жульничает, стало известно широкой аудитории, поэтому Huawei пришлось объясняться и приносить извинения.





Компания использовала привычные инструменты для «отмазки: человеческий фактор и творчество. По ее словам, в произошедшем повинен редактор, который неверно промаркировал фото, а сами снимки были показаны лишь как толчок к вдохновению и побудить пользователей создавать красивые фоточки, делиться ими с другими.





Само презентационное видео Huawei отредактировала и убрала упоминание о том, что снимки созданы на камеры смартфонов компании.

Источник: 9to5google







