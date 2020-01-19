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Huawei выпустила пакет сервисов HMS Core 4.0

19.01.2020 373 0

Huawei, среди приоритетных задач которой на 2020 год создание собственной экосистемы, объявила о выходе набора сервисов Huawei Mobile Services 4.0. Декларируется, что они позволят разработчикам программного обеспечения ускорить и повысить эффективность создания мобильных приложений, а еще облегчат процесс монетизации утилит.

 

Huawei выпустила пакет сервисов HMS Core 4.0 – фото 1

 

Версия HMS Core 4.0 предлагает новые инструменты для разработчиков, включая быструю аутентификацию, сканирование кодов, повышение безопасности, определение месторасположения, средства машинного обучения и прочие.

 

Сервисы подключены к Chipset-Device-Cloud как дополнение API, что в итоге приведет к увеличению производительности устройств и оптимизирует энергопотребление. Компания заявляет, что HMS Core 4.0 упрощает разработку приложений при минимальных затратах, а разработчики могут больше внимания уделить внедрению «новаций».

 

Huawei выпустила пакет сервисов HMS Core 4.0 – фото 2

 

На сегодняшний момент, экосистема объединила вокруг себя более 1,3 млн разработчиков по всему миру. К HMS Core подключены более 55 тысяч приложений и их можно установить из фирменного магазина Huawei App Gallery.

 

Источники: cnbeta, gizchina, gizmochina

 

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Huawei HMS Core 4.0
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.01.2020

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Huawei выпустила пакет сервисов HMS Core 4.0