IFA 2020 в Берлине не будет. Но сама выставка не отменена

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Планета не оправилась от вспышки коронавируса, и борьба с ним может затянуться. IT‑индустрии приходится учиться жить в новых условиях и вносить коррективы в свои планы. Эффект коронавируса мы будем наблюдать и во второй половине года. Одна из жертв вирусной пневмонии — IFA 2020.

Организаторы крупнейшей выставки потребительской электроники объявили о том, что в этом году в Берлине IFA 2020 проходить не будет. Выставка должна была состояться с 4 по 9 сентября.

Решение об отмене IFA было принято после того, как власти Берлина ввели запрет на проведение любых массовых мероприятий с численностью более 5000 человек до 24 октября. Введенное ограничение автоматически сделало невозможным проведение ежегодной выставки в столице Германии, которую посещают десятки тысяч посетителей.

Но в отличие от MWC 2020, объявление об отмене мероприятия в Берлине было сделано заблаговременно. Кроме того, организаторы заявили о том, что размышляют об альтернативной «инновационной концепции» проведения выставки. О чем именно идет речь, неизвестно. Возможно, они подумывают об организации выставки в формате онлайн-площадки.

IFA 2020 отнюдь не единственное событие в отрасли технологий, затронутое коронавирусом. Напомним, что ранее были отменены целый ряд выставок и конференций, включая Google I / O 2020, MWC 2020, SXSW 2020, Facebook F8 и GDC 2020. Другие пообещали устроить онлайн-мероприятия, такие, как Oculus Connect, E3 2020, Apple WWDC 2020, Microsoft Build 2020, Gamescom и прочие.

Источник: theverge