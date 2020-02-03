Имидж инновационного смартфона Motorola Razr изрядно подпортили

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В сети разгорается скандал вокруг обновленной раскладушки Motorola Razr, который в целом напоминает историю с Galaxy Fold. Идет волна негативной информации, суть которой сводится к тому, что раскладушка с гибким дисплеем является «сырой», имеет целый ряд конструкционных изъянов и непригодна для повседневной эксплуатации.









На данный момент новинка недоступна для массового потребителя и единственное место, где с ней можно познакомиться поближе, это выставочные стенды в магазинах и салонах сотовой связи. Зафиксирован случай, когда такое знакомство оказалось фатальным для смартфона.





Редактор ресурса XDA-Developers на своей странице в Twitter выложил фото Moto Razr, экран которого словно разорвали в клочья. Не исключено, что орудовал вандал и стояла цель уничтожить матрицу, а сделать это в случае с гибкой панелью не сложно.





Есть в сети отзывы и о том, что при сгибании складной механизм смартфона издает странные звуки похожие на скрип и хруст. Кроме того, если ранее сообщалось, что складка может появляться в месте сгиба, то теперь есть свидетельства, что неровности наблюдаются в различных частях гибкого дисплея.





На данный момент Motorola никак не комментирует ситуацию, отмены запуска продукта нет, и она делает вид, что спрос превышает возможности. А перенос старта продаж на 18 февраля продиктован желанием производителя удовлетворить этот спрос.





Источник: twitter.com



