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Имидж инновационного смартфона Motorola Razr изрядно подпортили

03.02.2020 1627 4

В сети разгорается скандал вокруг обновленной раскладушки Motorola Razr, который в целом напоминает историю с Galaxy Fold. Идет волна негативной информации, суть которой сводится к тому, что раскладушка с гибким дисплеем является «сырой», имеет целый ряд конструкционных изъянов и непригодна для повседневной эксплуатации.

 

Имидж инновационного смартфона Motorola Razr изрядно подпортили – фото 1


На данный момент новинка недоступна для массового потребителя и единственное место, где с ней можно познакомиться поближе, это выставочные стенды в магазинах и салонах сотовой связи. Зафиксирован случай, когда такое знакомство оказалось фатальным для смартфона.

 

Имидж инновационного смартфона Motorola Razr изрядно подпортили – фото 2


Редактор ресурса XDA-Developers на своей странице в Twitter выложил фото Moto Razr, экран которого словно разорвали в клочья. Не исключено, что орудовал вандал и стояла цель уничтожить матрицу, а сделать это в случае с гибкой панелью не сложно.

 

Имидж инновационного смартфона Motorola Razr изрядно подпортили


Есть в сети отзывы и о том, что при сгибании складной механизм смартфона издает странные звуки похожие на скрип и хруст. Кроме того, если ранее сообщалось, что складка может появляться в месте сгиба, то теперь есть свидетельства, что неровности наблюдаются в различных частях гибкого дисплея.


На данный момент Motorola никак не комментирует ситуацию, отмены запуска продукта нет, и она делает вид, что спрос превышает возможности. А перенос старта продаж на 18 февраля продиктован желанием производителя удовлетворить этот спрос.


Источник: twitter.com


 

Motorola RAZR Motorola
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Станислав Донец
Считаю все эти раскладушки, какими бы именитыми они ни были - полным калом!
Никогда не будет гибкий дисплей столь же надёжным, как ровный под нормальным стеклом. А от телефона в первую очередь это и нужно - прочный, надёжный дисплей!
03.02.2020 14:32
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Яя
Фото со стенда это муляж! Никого не смутила, что под так называемой "матрицей" деревяшка??
03.02.2020 13:38
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Bozone Higgsa
Такие же и продаваться будут на aвитo.
03.02.2020 14:04
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Кирилл
А с чего ты взял, что это деревяшка? Я ее не вижу и не могу понять, откуда ее видишь ты. Возможно сорвали верхний пластиковый слой.
03.02.2020 14:15
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Имидж инновационного смартфона Motorola Razr изрядно подпортили