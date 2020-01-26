Индийский рынок смартфонов за 2019 год: основные игроки и расстановка сил

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Главная причина, почему многие производители смартфонов так стремятся в Индию — это огромный рынок сбыта. Это второй по объему продаж мобильных устройств рынок в мире, который уступает только Китаю и превосходит США. Согласно отчету аналитиков Counterpoint Research, по итогам прошлого года поставки мобильных аппаратов в Индии составили 158 млн единиц и это на 7% больше, чем годом ранее.

Нужно отдать должное китайским производителям, которые доминируют на этом рынке и на их гаджеты приходится 72% всех поставленных трубок за 2019 год. Лидером же является Xiaomi, контролирующая 28% индийского рынка. Годовой прирост составил 5% и своим успехом компания обязана, прежде всего, популярностью моделей серии Redmi Note и росту онлайн-продаж.

На второй позиции Samsung — 21% и замыкает тройку лидеров Vivo — 16%. На четвертом месте оказалась Realme, которая сумела увеличить свою долю до 10% против 3% годом ранее, а также стала самым быстрорастущим брендом (255%).

В отчете аналитиков также упоминается Apple, которая по итогам 4 квартала прошлого года продемонстрировала лучший среди всех компаний рост поставок. Связано это со снижением цен на «бюджетный» iPhone XR. Свою лепту внесла и агрессивная ценовая политика компании по продвижению iPhone 11.

Counterpoint Research не приводит конкретных цифр, но прочие эксперты говорят о том, что половину премиального сегмента устройств с ценниками свыше $500, занимает именно Apple. Доля ближайшего преследователя Samsung составляет 28,8%. В тройке лидеров и OnePlus с результатом 10,3%.

Источник: counterpoint