Интерфейс под Windows Mobile от Xiaomi. Плиточный вариант MIUI?

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В прошлом году на рынок ворвались сгибаемые смартфоны. Пионерами стали Samsung со своими Galaxy Fold и Huawei, выпустившая Mate X. Отметилась анонсом Mi Mix Alpha с гибкой матрицей и компания Xiaomi, но дальше показа концепта дело не пошло.

Графическая оболочка для складных смартфонов

Но это вовсе не означает, что она будет держаться в стороне от гонки «кто согнет смартфон радикальнее». Компания не только рассматривает вариант создания складного мобильника, но и готовит для него принципиально новое программное обеспечение.

Не так давно Xiaomi оформила патент на новый пользовательский интерфейс в китайском управлении интеллектуальной собственности. Те, кто знаком с прошивкой Windows Mobile увидят в новой оболочке знакомые черты. Ассоциации с программным обеспечением от Microsoft вызовут минималистичность и плиточное исполнение.

Сама патентная документация демонстрирует несколько блоков среди которых удалось распознать календарь, панель уведомлений, проигрыватель, калькулятор, погоду, иконку камеры и прочие приложения. Ожидается, что пользователь сможет настраивать дизайн и расположение плиток исходя из личных предпочтений.

Xiaomi Mi Mix 4?

Как скоро свет увидит первый складной смартфон Xiaomi и получит ли он обновленный интерфейс, сведений нет. Ряд источников строят догадки, что обладателем гибкой матрицы должен стать Xiaomi Mi Mix 4.

Источник: c.mi