iPhone 12 будет стоить даже дешевле, чем мы думали

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Аналитик инвестиционной банковой фирмы Wedbush Дэниэль Айвс считает, что Apple выпустит две 4G модели iPhone 12 в этом году. Инсайдер Omega LEAKS and RUMORS также сообщил цену самой дешёвой версии —﻿﻿﻿ ﻿всего $549.

Оказалось, что Apple готовит сразу два iPhone 12 с 4G, самый дешёвый за $549 и iPhone 12 Max LTE, который обойдётся в $649.

Напомним, в самом начале считалось, что Apple выпустит всего четыре модели, каждая из которых будет поддерживать 5G. После появились слухи, что компания готовит ещё один смартфон, который сможет работать только в сетях 4G. Сегодняшняя утечка подтверждает эту информацию.

Часть смартфонов также может получить IPS матрицы

Все модели с 5G получат AMOLED матрицу и процессор A14 Bionic, а вот оба 4G варианта оснастят панелями IPS. Они также получат не три, а две камеры.

В итоге оказывается, что нас ждёт целых шесть вариантов iPhone. Самая недорогая модель обойдётся всего в $549, а максимальная цена составит $1399.

Эти слухи также подтверждает опубликованная ещё в 2019 году информация аналитика из Rosenblatt, который тоже говорил, что Apple покажет шесть моделей, две из которых смогут работать только в сетях 4G.

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Источник: phonearena