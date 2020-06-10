Качать игры из Google Play станет быстрее и легче

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Google запускает инструмент Play Asset Delivery для облегчения и ускорения загрузки игр из Google Play. Его задача динамическая доставка необходимых игровых активов в нужное время, на нужные устройства и в нужном объеме. Он избавит приложения от части элементов для повышения эффективности и скорости загрузки игр.

Что предложили

Как правило, при загрузке Android-приложения на гаджет устанавливаются все файлы, включая и ненужные для конкретного аппарата. Play Asset Delivery же предлагает поделить игру на несколько независимых блоков или пакетов, определять их весомость для каждого конкретного девайса и отказаться от установки ненужных элементов. К числу «лишних» частей можно причислить сборки для различных версий операционки, языковые пакеты для каждой из стран и прочее. В итоге игра будет избавлена от блоков, которые нагружают ее, занимают пространство и увеличивают время установки.

Как работает

Стоит пользователю согласиться на установку игры, как Play Asset Delivery идентифицирует устройство, на которое будет совершена загрузка, определит конфигурацию игры необходимую для него, сформирует необходимую сборку, отсекая все ненужное, и запустит процесс скачивания. Итог всех манипуляций — процесс установки пройдет быстрее, и пользователь получит оптимальный вариант игрового приложения, которое не перегружено лишними для этого устройства компонентами и, как следствие, займет минимум необходимого пространства.

Еще одно важное преимущество Play Asset Delivery — фоновое обновление игры. Бесшовный процесс позволит обновлять приложение даже не прекращая игровой процесс.

Когда внедрят

Как скоро разработчики игр перейдут на использование Play Asset Delivery, информации нет. Дело это добровольное и только они вправе определять, если от всего этого толк или нет. На данный момент свое желание перейти на работу с Play Asset Delivery изъявили такие компании как RV AppStudios и Gamelot.

Источник: androidpolice

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