Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Как будет развиваться Meizu. Об этом рассказал вице-президент компании

Как будет развиваться Meizu. Об этом рассказал вице-президент компании

30.12.2019 1404 4

2019 год стал не самым удачным в истории Meizu. Тем не менее компания продолжила развивать продуктовую линейку смартфонов, а также вернулась на рынки ряда стран, где ее гаджеты пользовались спросом. В планах — продолжить развитие и начать зарабатывать на своих устройства, чтобы не только оставаться на плаву, но и инвестировать в технологии.

 

Как будет развиваться Meizu. Об этом рассказал вице-президент компании


В одном из своих интервью вице-президент Meizu Хуа Хайлян заявил о том, что для того, чтобы закрепиться в бушующем «море» смартфоностроения, компания занята реорганизацией и в будущем планирует сосредоточиться на выпуске устройств высокого уровня. В приоритетах — создание красивых и сильных продуктов.


По словам топ-менеджера Meizu, компания не намерена слепо следовать гонке наращивания продаж и увеличения доли на рынке. Стоит задача предложить устройства с лучшим пользовательским опытом, и создать имидж производителя высококлассных аппаратов. 


Подтвердил Хуа Хайлян, что весной состоится премьера Meizu 17 на базе Snapdragon 865, а также то, что все флагманы компании предложат поддержку 5G-сетей. Работы по созданию 5G-смартфонов компания ведет с 2018 года, но не торопилась с их анонсом, для нее важно было создать самодостаточные и хорошие продукты.


Источник: news.mydrivers.com



Meizu
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Andrew
Эти гoвнюки собираются выпустить глобалку Флайм 8 ? У меня Мейзу 15 Плюс, типа юбилейный супер-пупер флагман. До сих пор на Андроид 7 с Флайм 7.
30.12.2019 16:26
Ответить
Евгений Драгун
Обновите сначала свои флагманы, гандоны вонючие !!!
30.12.2019 16:08
Ответить
Мастерoff
Сценарий htc
30.12.2019 15:22
Ответить
Darian Dark
Будет поддержка и прошивки, будет толк
30.12.2019 13:06
Ответить

telegram__banner.png
Как будет развиваться Meizu. Об этом рассказал вице-президент компании