Как будет развиваться Meizu. Об этом рассказал вице-президент компании

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2019 год стал не самым удачным в истории Meizu. Тем не менее компания продолжила развивать продуктовую линейку смартфонов, а также вернулась на рынки ряда стран, где ее гаджеты пользовались спросом. В планах — продолжить развитие и начать зарабатывать на своих устройства, чтобы не только оставаться на плаву, но и инвестировать в технологии.









В одном из своих интервью вице-президент Meizu Хуа Хайлян заявил о том, что для того, чтобы закрепиться в бушующем «море» смартфоностроения, компания занята реорганизацией и в будущем планирует сосредоточиться на выпуске устройств высокого уровня. В приоритетах — создание красивых и сильных продуктов.





По словам топ-менеджера Meizu, компания не намерена слепо следовать гонке наращивания продаж и увеличения доли на рынке. Стоит задача предложить устройства с лучшим пользовательским опытом, и создать имидж производителя высококлассных аппаратов.





Подтвердил Хуа Хайлян, что весной состоится премьера Meizu 17 на базе Snapdragon 865, а также то, что все флагманы компании предложат поддержку 5G-сетей. Работы по созданию 5G-смартфонов компания ведет с 2018 года, но не торопилась с их анонсом, для нее важно было создать самодостаточные и хорошие продукты.





Источник: news.mydrivers.com







