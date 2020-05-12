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Как быстрая зарядка изнашивает аккумулятор? Ответ Oppo

12.05.2020 2752 3

Смартфоны стремительно эволюционируют и становятся все быстрее, что требует все больше энергии и аппараты становятся прожорливее. Прирост миллиампер в аккумуляторах наблюдается, но, чаще всего, он незначительный. Чтобы снизить раздражение пользователей от того, что смартфон не проживет и дня при интенсивной нагрузке, начали активно внедрять быструю зарядку.

 

Как быстрая зарядка изнашивает аккумулятор? Ответ Oppo – фото 1


Ее скорость растет. Причем это в равной степени касается как традиционной проводной, так и беспроводной. Так, Oppo Ace2 получил поддержку быстрой 65 Вт зарядки, а без проводов его можно зарядить на мощности 40 Вт. Но не наносит ли скоростная зарядка аккумулятору смартфона больше вреда, чем пользы? Не приводит ли она к стремительному износу батарейки?


Oppo решила раскрыть карты и сообщила, что при 40-ваттной беспроводной зарядки деградация аккумулятора составляет 30%, его емкость снижается до 70%. Тогда как при использовании 15-ваттной зарядки за аналогичное количество циклов зарядки степень износа в три раза меньше — 10% и емкость батарейки уменьшается до 90%.


Получается, что возможность быстро «закачать» максимально возможный объем энергии, вредит аккумулятору и ускоряет его деградацию. Возможно, по этой причине такие компании как Samsung, Apple и OnePlus не спешат наращивать токи при заряде.


Правда, те, кто привык ежегодно менять свои смартфоны не успеют ощутить негативные последствия от преждевременного износа батарейки. А кто-то и вовсе посчитает, что можно попросту заменить батарейку и не чувствовать себя ущербным из-за слабой автономности, продолжая пользоваться преимуществами быстрой зарядки.

 

Источник: androidcommunity



Oppo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
INN
На ночь ставлю 1А зарядку, заметил что на Хонор со 100% долго заряд не уходит, так что стараюсь заряжать до конца, на два дня.
12.05.2020 17:17
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Николай
Реально заменить батарею (оригинал) можно только на некоторых A-брендах, типа самса, в остальных случаях можно купить только копии оригинальных батарей, которые могут быть даже хуже чем ваши дохлые аккумуляторы, то есть замена бессмысленная.
Берегите ваши оригинальные батареи. Пользуйтесь быстрой зарядкой по необходимости.
12.05.2020 13:13
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Donald Trump
Для смартфонов эпл и сяоми, есть аккумуляторы бренла nohon, которые не хуже, а в случае с эпл, лучше чем оригиналы.
А с остальными да - беда :(
12.05.2020 14:23
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Как быстрая зарядка изнашивает аккумулятор? Ответ Oppo