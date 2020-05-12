Как быстрая зарядка изнашивает аккумулятор? Ответ Oppo

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Смартфоны стремительно эволюционируют и становятся все быстрее, что требует все больше энергии и аппараты становятся прожорливее. Прирост миллиампер в аккумуляторах наблюдается, но, чаще всего, он незначительный. Чтобы снизить раздражение пользователей от того, что смартфон не проживет и дня при интенсивной нагрузке, начали активно внедрять быструю зарядку.









Ее скорость растет. Причем это в равной степени касается как традиционной проводной, так и беспроводной. Так, Oppo Ace2 получил поддержку быстрой 65 Вт зарядки, а без проводов его можно зарядить на мощности 40 Вт. Но не наносит ли скоростная зарядка аккумулятору смартфона больше вреда, чем пользы? Не приводит ли она к стремительному износу батарейки?





Oppo решила раскрыть карты и сообщила, что при 40-ваттной беспроводной зарядки деградация аккумулятора составляет 30%, его емкость снижается до 70%. Тогда как при использовании 15-ваттной зарядки за аналогичное количество циклов зарядки степень износа в три раза меньше — 10% и емкость батарейки уменьшается до 90%.





Получается, что возможность быстро «закачать» максимально возможный объем энергии, вредит аккумулятору и ускоряет его деградацию. Возможно, по этой причине такие компании как Samsung, Apple и OnePlus не спешат наращивать токи при заряде.





Правда, те, кто привык ежегодно менять свои смартфоны не успеют ощутить негативные последствия от преждевременного износа батарейки. А кто-то и вовсе посчитает, что можно попросту заменить батарейку и не чувствовать себя ущербным из-за слабой автономности, продолжая пользоваться преимуществами быстрой зарядки.

Источник: androidcommunity







