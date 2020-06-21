Как карантин повлиял на продажи беспроводных наушников и прочих «умных» аудиосистем

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По данным аналитиков Canalys Research, в первом квартале нынешнего года спрос на носимую электронику вырос. Рост популярности гаджетов даже не смогла подкосить та напасть с вирусной пневмонией, которая обрушилась на всю планету. Немаленькую выгоду от этого, как всегда, получила Apple, но и прочие компании не остались в накладе.

Положение дел и лидер

Сегмент наушников и умных «аудиосистем» продолжает завоевывать мир и мировые поставки этих девайсов по итогам первых трех месяцев 2020 года достигли отметки 96,2 млн единиц. Из них 43,5 млн пришлось на TWS-наушники, 14,6 млн — «умные» колонки», 5,8 млн — смарт-панели и около 32,1 млн — прочие гарнитуры.

Спрос на TWS-наушники в годовом исчислении вырос на 86% и лидером тут остается Apple, которая контролирует более трети рынка и сумела нарастить поставки гаджетов на 60%. Ее доля составила 41,4% и всего было поставлено 18,1 млн устройств, среди которых доминируют беспроводные наушники AirPods Pro. Подсчет аналитиков показывает, что за первый квартал нынешнего года было отгружено 5,5 млн «яблочных» наушников.

Прочие фавориты

Почти в четыре раза меньше чем лидеру удалось поставить на рынок Samsung, которая занимает вторую строчку табели рангов. На нее приходится 10,3% доли рынка и в количественном выражении это 4,5 млн отгруженных устройств. Достижением можно назвать результат Redmi, которая автономно от родительского бренда Xiaomi сумела попасть в тройку лидеров. Ее доля оценивается в 7% и 3,1 млн поставленных гаджетов.

В топ-5 крупнейших производителей наушников и различных умных аудиосистем попали компании QCY и Huawei, где последняя лидер по наращиванию поставок — +261%.

Источник: patentlyapple

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