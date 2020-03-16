Как легко и быстро установить Google-сервисы на любой смартфон от Huawei или Honor

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В последнее время популярность новинок от брендов Huawei и Honor несколько снизилась ввиду отсутствия у этих аппаратов Google-сервисов. Несмотря на то, что Huawei развивает собственную систему Huawei Mobile Services, многие пользователи предпочитают пользоваться привычными приложениями из Google Play. Путей установки маркета множество, но самый простой – при помощи приложения «Chat Partner». Делается это буквально в несколько тапов по экрану. Этот способ не требует ни разблокировки загрузчика, ни рута, а также не влияет ни на обновления, ни на безопасность смартфона, поэтому подойдёт абсолютно всем.

Итак, для начала надо скачать APK-файл приложения «Chat Partner» – именно оно поможет в установке привычных сервисов. При попытке установки система может предупредить о небезопасности установки приложений из непроверенных источников, но в понимании Android почти любой источник является недостаточно надежным.

Далее необходимо запустить установленное приложение. Вход в систему нас не интересует – внизу находится кнопка «Detect device», её и жмём.

Для работы приложению Chat Partner требуются Google-сервисы. Обнаружив их отсутствие, программка предложит установку оных – нажимаем «Repair Now», при запросе даем приложению Chat Partner права администратора (это необходимо) и дожидаемся окончания установки.

Следующий шаг – вход в Google-аккаунт после установки сервисов, как при первом запуске любого Android-смартфона, убедиться в наличии иконки Play Market и перезагрузить смартфон.

Поздравляю! Теперь вам доступен привычный маркет, из которого можно установить практически все привычные приложения. И обращаем внимание: весь процесс установки занимает всего минут 5. Но учтите: оплата по NFC через GPay работать не будет, так как новые смартфоны Huawei и Honor не проходили необходимую сертификацию. Тем не менее, вы можете пользоваться бесконтактной оплатой через другие банковские приложения (например Яндекс.Деньги).

Кстати, уже 26 марта будет объявлен глобальный запуск системы Huawei Pay, которая, по сути, является аналогом Google pay, Apple Pay и других подобных систем оплаты. Это позволит вам расплачиваться за товары привычным способом.