Какие смартфоны подделывают чаще всего в Китае

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Подделка электроники — прибыльное дело. Нередко внутри упаковки с логотипом известного бренда пользователя может ожидать неприятный сюрприз — подделка. Разработчики китайского бенчмарка производительности Master Lu составили список смартфонов, которые чаще всего оказываются контрафактом.

Всего за 2019 год через этот синтетический тест прогнали 6 639 704 смартфона и из них 57 790 единиц оказались подделкой.





Предсказуемо, подтвердилось, что Китай — кузница клонов мобильных устройств Samsung и Apple. Среди всех поддельных смартфонов 28,7% приходится на реплики аппаратов южнокорейского гиганта и 15,88% — клоны iPhone.





Большего всего в подвалах китайские умельцы собирают контрафактную раскладушку Samsung W2018, а также встречаются реплики Samsung W2019. Устройства в таком факторе все еще популярны в Азии и есть немало тех, кто готов приобрести клоны имиджевых аппаратов.





Среди моделей Apple чаще всего подделывают iPhone 8, iPhone XS Max и iPhone X. Предприимчивые китайские дельцы не ограничиваются выпуском только контрафактной продукции под марками Samsung и Apple. Выпускают они реплики OnePlus 7 Pro, Xioami Mi Max и Oppo R11 Plus. Вошел в рейтинг самых популярных подделок и флагман 2018 года Samsung Galaxy S8+.





Источник: toutiao.com