Какими могут быть OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8 Lite: характеристики и цены

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OnePlus планирует пойти на эксперимент и в первой половине 2020 года выпустит сразу три смартфона, где помимо титульных флагманов будет лайт-версия. Ожидается, что все три версии будут доступны на рынке США и помимо оператора T-Mobile продавать «восьмерки» будет еще один американский сотовый оператор Verizon.

Ресурс PhoneArena взялся за предсказания, каким характеристиками будут обладать новинки. Источник указывает на то, что OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получат чип Snapdragon 865, 8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной и тройную тыльную камеру 64 Мп + 20 Мп (широкоугольная, f/2.2) + 12 Мп (телеобъектив, 5-кратный зум, f/2.4).

Pro-версия будет отличаться наличием OLED‑дисплея диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц, сдвоенной фронталкой 32 Мп + ToF-датчик, аккумулятором емкостью 4500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 50 Вт. Обещают версию с 12 Гб оперативной памяти и водозащиту по стандарту IP68.

Базовая «восьмерка» предложит 6,5-дюймовый OLED-экран, одиночный фронтальный модуль на 32 Мп, батарейку на 4000 мАч и зарядку мощностью 30 Вт. Заявлена также защита от брызг IP53.

OnePlus 8 Lite станет самой компактной версией новой линейки, обладающая 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, чипом Dimensity 1000, 8/12 Гб оперативки, флеш-накопителем на 128/256 Гб, селфи-модулем на 16 Мп и аккумулятором емкостью 4000 мАч с 30-ваттной зарядкой. Тыльная камера тройная, но датчики попроще: 48 Мп (f/1.7) + 16 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 12 Мп (телеобъектив, f/2.4).

По прогнозам ценник на OnePlus 8 Lite должен составить от $430 до $480, OnePlus 8 — от $540 до $620 и OnePlus 8 Pro — от $720 до $870.

Источник: phonearena

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