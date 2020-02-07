Камера Samsung Galaxy S20 Ultra получит технологию Nonacell

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До презентации семейства Samsung Galaxy S20 рукой подать. Несмотря на то, что о новинках известно уже практически все, вездесущие репортеры и инсайдеры продолжают выискивать интересные подробности о них. На этот раз любопытной информацией поделился ресурс LetsGoDigital.





Уже известно, что самым продвинутым в новой серии станет Galaxy S20 Ultra и одной из его фишек будет 108 Мп сенсор на тыльной стороне. Но это не тот датчик, который получил Xiaomi Mi Note 10. Для своего флагмана Samsung припасла кое-что поинтереснее.





Новый 108-мегапиксельный датчик Samsung получил технологию, которая позволяет объединять в один девять соседних пикселей, а не четыре. В итоге размер одного пикселя составит 2,4 мкм против 1,6 мкм при бининге 4 пикселей. По идее, Galaxy S20 Ultra должен «рвать» конкурентов в деле создания качественных фото в условиях недостаточного освещения.





Похоже, что сама разработка получила название Nonacell (с латинского Nona девять). В пользу этого говорит патент, который получила компании, и он является частью каталога, касающегося сенсоров для камер.





Напомним, что премьера серии Galaxy S20 состоится в Сан-Франциско 11 февраля. В ее рамках выйдет три модели, которые получат Dynamic AMOLED-дисплей с круглым отверстием под одиночную фронталку, чип Snapdragon 865 или Exynos 990 (в зависимости от региона продаж), батарейки емкостью не менее 4000 мАч, быструю и беспроводные зарядки.





Источник: nl.letsgodigital.org







