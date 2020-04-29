Количество жалоб на Samsung Galaxy S20 Ultra множится

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После сообщения о том, что Samsung Galaxy S20 Ultra страдает от эффекта зеленого экрана, появились жалобы на более серьезный недостаток флагмана, который был выявлен пользователями. Очередным проколом стало хваленое высокопрочное стекло, которое прикрывает блок камер на тыльной стороне.

В сети начали появляться фото с треснувшим стеклом. Причем по словам владельцев устройств, их смартфоны не падали, использовались аккуратно и не было воздействий, которые бы привели к появлению трещин. Ряд мобильных устройств так и вовсе находились в защитных чехлах.





Для некоторых проблема началась с небольшой трещины, которая постепенно увеличилась в масштабах и привела к сбоям в работе зума. Другие отмечают, что стекло разбилось при непонятных обстоятельства, образовав зияющую дыру.





Samsung не считает, что эта проблема покрывается гарантией и для компании она носит косметический характер. В итоге пользователи вынуждены менять стекла за свой счет и обходится им это в $100 для участников программы Samsung Premium Care, а для всех прочих — $400.





Сама проблема не носит массовый характер, поэтому еще рано говорить о каких-то конструктивных недоработках или некачественном материале.

Источник: sammobile







