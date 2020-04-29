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Количество жалоб на Samsung Galaxy S20 Ultra множится

29.04.2020 2708 2

После сообщения о том, что Samsung Galaxy S20 Ultra страдает от эффекта зеленого экрана, появились жалобы на более серьезный недостаток флагмана, который был выявлен пользователями. Очередным проколом стало хваленое высокопрочное стекло, которое прикрывает блок камер на тыльной стороне.

В сети начали появляться фото с треснувшим стеклом. Причем по словам владельцев устройств, их смартфоны не падали, использовались аккуратно и не было воздействий, которые бы привели к появлению трещин. Ряд мобильных устройств так и вовсе находились в защитных чехлах.

 

Количество жалоб на Samsung Galaxy S20 Ultra множится – фото 1


Для некоторых проблема началась с небольшой трещины, которая постепенно увеличилась в масштабах и привела к сбоям в работе зума. Другие отмечают, что стекло разбилось при непонятных обстоятельства, образовав зияющую дыру.

 

Количество жалоб на Samsung Galaxy S20 Ultra множится – фото 2


Samsung не считает, что эта проблема покрывается гарантией и для компании она носит косметический характер. В итоге пользователи вынуждены менять стекла за свой счет и обходится им это в $100 для участников программы Samsung Premium Care, а для всех прочих — $400.


Сама проблема не носит массовый характер, поэтому еще рано говорить о каких-то конструктивных недоработках или некачественном материале.

 

Источник: sammobile



Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Евгений Драгун
Пиз...ж какой-то !!! На фото, видно, что с пневматического пистолета выстрелили !!!
29.04.2020 10:24
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Игорь
Истеричка, ты откуда знаешь диаметр входного отверстия от выстрела травматика? И какой модели травматика? И дело не ограничилось бы повреждением только стекла, модуль также бы повредился. Ты драгун профан и не лезь туда в чем ничего не понимаешь
29.04.2020 10:37
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Количество жалоб на Samsung Galaxy S20 Ultra множится