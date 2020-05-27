Концепт Samsung Galaxy Fold Lite: внешний дисплей изменился

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Когда Samsung представила в прошлом году Galaxy Fold, это был инновационный и диковинный продукт. Он обладает сложной конструкцией и привлекает внимание гибкой матрицей. Вот только прикоснуться к новациям смогли далеко не все, ведь стоит Galaxy Fold не дешево. По слухам, компания намерена исправить этот недостаток и предложить более доступный складной смартфон.

Речь об устройстве, которое может именоваться Galaxy Fold Lite. Ради удешевления смартфона до отметки $1100 его должны лишить поддержки 5G и ультратонкого стекла, защищающего гибкую матрицу. А вот в числе фишек новинки может оказаться водозащита и небольших размеров дополнительный экран на внешней стороне.

Строить такие предположения позволила патентная документация, обнаруженная на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Для наглядности ресурс LetsGoDigital создал концепт на основе патента, позволяющий лучше оценить дизайн смартфона.

Патентная документация дает понимание, что новинка будет создана в стиле Galaxy Fold, складываясь в форме книжки с гибким экраном внутрь. Основная камера получит три датчика и минимум два сенсора достанется фронталке. Но больше всего обращает на себя внимание второй экран на внешней стороне, выполненный в форме продолговатой полосы. На него будет выводиться информация о времени, уровне заряда, полученных уведомлениях и пропущенных звонках.

Предполагается, что таким может быть Galaxy Fold Lite, где в погоне за удешевлением отказались от установки большого дисплея на внешней стороне. Его премьера может состояться одновременно с анонсом Samsung Galaxy Note 20 в августе нынешнего года.

Источник: letsgodigitalКогда Samsung представила в прошлом году Galaxy Fold, это был инновационный и диковинный продукт. Он обладает сложной конструкцией и привлекает внимание гибкой матрицей. Вот только прикоснуться к новациям смогли далеко не все, ведь стоит Galaxy Fold не дешево. По слухам, компания намерена исправить этот недостаток и предложить более доступный складной смартфон.

Речь об устройстве, которое может именоваться Galaxy Fold Lite. Ради удешевления смартфона до отметки $1100 его должны лишить поддержки 5G и ультратонкого стекла, защищающего гибкую матрицу. А вот в числе фишек новинки может оказаться водозащита и небольших размеров дополнительный экран на внешней стороне.

Строить такие предположения позволила патентная документация, обнаруженная на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Для наглядности ресурс LetsGoDigital создал концепт на основе патента, позволяющий лучше оценить дизайн смартфона.

Патентная документация дает понимание, что новинка будет создана в стиле Galaxy Fold, складываясь в форме книжки с гибким экраном внутрь. Основная камера получит три датчика и минимум два сенсора достанется фронталке. Но больше всего обращает на себя внимание второй экран на внешней стороне, выполненный в форме продолговатой полосы. На него будет выводиться информация о времени, уровне заряда, полученных уведомлениях и пропущенных звонках.

Предполагается, что таким может быть Galaxy Fold Lite, где в погоне за удешевлением отказались от установки большого дисплея на внешней стороне. Его премьера может состояться одновременно с анонсом Samsung Galaxy Note 20 в августе нынешнего года.

Источник: letsgodigital