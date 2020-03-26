Коронавирус наступает и iPhone 12 отступает?

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Apple не удалось чудесным образом отстраниться от тех проблем, которые вызвала пандемия коронавируса. Компании приходится подстраиваться под сложившиеся обстоятельства, учиться работать в изменившихся условиях и менять собственные планы. Будучи компанией достаточно консервативной, делать это ей совсем не просто.

Говорят, что Apple подумывает о том, чтобы посягнуть на «святое» — отказаться от планов по выпуску iPhone 12 с поддержкой 5G в сентябре нынешнего года. Его релиз могут отложить на несколько месяцев. Более того — смартфон может и вовсе не дебютировать в этом году, его релиз отложат до 2021 года. Среди причин, которые могут подтолкнуть к такому шагу, называют проблемы в цепочке поставок, а также тот факт, что Apple наложила вето на командировки своих сотрудников в Китай. Как следствие, процесс подготовки и тестирования iPhone серьезно забуксовал.

Еще одна причина кроется в том, что компания опасается того, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире спрос на iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения будет низким. Пользователи не будут спешить с обновлением смартфонов. А Apple очень важен собственный имидж и ей «нужен первый iPhone 5G, который станет хитом». А одна из самых дорогих компаний в мире не может позволить себе не зарабатывать на смартфонах и расписаться в том, что ее продукты не вызывают ажиотаж и желание купить.

Интересно, что со своей стороны Foxconn заявляет, что к концу марта ее фабрики заработают на полную мощность и вернутся к прежним объемам производства. Компания делает все, чтобы начать сборку новых iPhone в необходимый срок.

Но сотрудник одной из компаний, которая занимается производством печатных плат заявил, что изначально они получили большой портфель заказов на поставку комплектующих от Apple. Но совсем недавно купертиновцы внесли коррективы в него и «это может означать, что массовое производство смартфонов может быть отложено на месяцы».

Окончательное решение еще не принято и, возможно, все разговоры об отсрочке выхода iPhone 12 лишь слухи, не имеющие ничего общего с действительными планами Apple. Скорее всего, решение по выпуску нового поколения айфонов компания примет в последний момент и исходя из ситуации на рынке.

Источник: pocketnow