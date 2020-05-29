Кто стоит за отлучением Huawei от чипов TSMC?

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США делает все, чтобы задушить Huawei. Но гордые китайцы и не думают сдаваться и вывешивать белый флаг. Китайская компания ищет пути выхода из сложной ситуации и всерьез рассматривает возможность закупки чипов у MediaTek и UNISOC. А тем временем пришла интересная информация, кому Huawei должна быть обязана своими проблемами с закупкой чипов у TSMC.

Атака конкурента

Пожалуй, мало у кого возникал вопрос, кто стоит за последними санкциями США. То, что это целенаправленная политика Белого дома и Дональда Трампа по выдавливанию Huawei с большинства рынков и стремление к технологическому преимуществу, абсолютно очевидно. Но ряд аналитиков высказали предположение, что за запретом TSMC поставлять чипы стоит Qualcomm.

Якобы американский чипмейкер очень заинтересован в том, чтобы подорвать благополучие Huawei именно в части создания фирменных процессоров. Все потому, что он знает, что китайцы не прочь сместить его с занимаемых позиций. А главное — у них есть все для этого. Huawei уже выпускает чипы, которые могут конкурировать с топовыми платформами Snapdragon.

Собственная конфигурация ядер и современная система искусственного интеллекта позволяют Kirin на равных выступать с целым рядом SoC от Qualcomm. Да, говорить о победе Kirin над Snapdragon во флагманском сегменте еще рано, но Huawei планировала и дальше инвестировать деньги и силы на совершенствование чипов. И кто знает, может уже через год королем среди топовых платформ стал бы представитель семейства Kirin.

Игра ва-банк

Другими словами, китайская компания, пожалуй, единственный серьезный игрок, который представляет реальную угрозу монополии Qualcomm на рынке флагманских устройств. Чтобы устранить конкурента, американский чипмейкер использовал все рычаги влияния и лоббировал вопрос о введении санкций, ограничивающих экспорт технологий и разработок в адрес HiSilicon. Поговаривают, что именно Qualcomm приложила усилия, чтобы изгнать Huawei и серьезно затормозить развитие компании в части создания фирменных чипов.

Это лишь мнение ряда экспертов и на деле все может быть совершенно иначе. А что думаете вы? Считаете ли вы, что Qualcomm выиграет из-за проблем у Huawei?

Источник: mydrivers