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Кто зарабатывает на смартфонах больше всех? Правильно, Apple

19.12.2019 25 0

Уже больше 10 лет Apple выпускает свои смартфоны и вот уже несколько лет она зарабатывает на их продажах больше всех. По самым свежим данным от аналитиков компании Counterpoint доля концерна из Купертино в общем объеме доходов с продаж мобильников составляет 32% и прибыли 66%. А всего за третий квартал нынешнего года смартфоностроители смогли заработать $12 млрд.

 

Кто зарабатывает на смартфонах больше всех? Правильно, Apple – фото 1


Как Apple удается добиваться таких результатов? Все просто — в ее модельном ряду нет устройств с низкой маржинальностью. Она поставляет на рынок товары с высокой ценой. Если китайским брендам нужно продавать свои устройства килограммами, чтобы прилично заработать, то концерну из Купертино достаточно продать парочку iPhone.

 

Кто зарабатывает на смартфонах больше всех? Правильно, Apple – фото 2


На втором месте идет Samsung, которая забирает 17% выручки индустрии мобильных устройств. Зарабатывать южнокорейскому гиганту, прежде всего, удается за счет флагманов семейства Galaxy Note 10 и широкого модельного ряда А-серии.


Что касается китайских производителей, то, как правило, они закладывают низкую прибыль в своих устройствах, что не позволяет им зарабатывать очень много. Тем не менее, аналитики отмечают, что все больше китайских брендов проникают со своими продуктами в премиальный ценовой сегмент, а зарабатывать предпочитают не столько на трубках, сколько на услугах.


Источник: counterpointresearch.com



Apple
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.12.2019

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Кто зарабатывает на смартфонах больше всех? Правильно, Apple