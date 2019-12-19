Кто зарабатывает на смартфонах больше всех? Правильно, Apple

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Уже больше 10 лет Apple выпускает свои смартфоны и вот уже несколько лет она зарабатывает на их продажах больше всех. По самым свежим данным от аналитиков компании Counterpoint доля концерна из Купертино в общем объеме доходов с продаж мобильников составляет 32% и прибыли 66%. А всего за третий квартал нынешнего года смартфоностроители смогли заработать $12 млрд.





Как Apple удается добиваться таких результатов? Все просто — в ее модельном ряду нет устройств с низкой маржинальностью. Она поставляет на рынок товары с высокой ценой. Если китайским брендам нужно продавать свои устройства килограммами, чтобы прилично заработать, то концерну из Купертино достаточно продать парочку iPhone.





На втором месте идет Samsung, которая забирает 17% выручки индустрии мобильных устройств. Зарабатывать южнокорейскому гиганту, прежде всего, удается за счет флагманов семейства Galaxy Note 10 и широкого модельного ряда А-серии.





Что касается китайских производителей, то, как правило, они закладывают низкую прибыль в своих устройствах, что не позволяет им зарабатывать очень много. Тем не менее, аналитики отмечают, что все больше китайских брендов проникают со своими продуктами в премиальный ценовой сегмент, а зарабатывать предпочитают не столько на трубках, сколько на услугах.





Источник: counterpointresearch.com







