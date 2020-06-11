Кузница Xiaomi: даешь больше флагманов в 2020 году

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В этом году Xiaomi вновь показала всю серьезность своих намерений избавиться от ярлыка производителя дешевых смартфонов и устремилась в премиум. А также начала «борзеть» с ценами и неожиданно решила, что может позволить себе играть на одном поле с более именитыми грандами. Было решено продавать Xiaomi Mi 10 Pro с ценой под тысячу долларов.

Россыпь флагманов

Ждет ли нас и в будущем ценовой шок, покажет время. Тем более, что конвейер Xiaomi и не намерен останавливаться. План на премьеры не выполнен. Достаточно авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station на своей странице в Weibo поделился информацией о новых флагманах компании.

Их будет пять и дебют стоит ждать в ближайшие месяцы. Все они будут работать в сетях пятого поколения и их индексы J20, J21, J1, J1S и J1T. О коммерческих названиях устройств ничего не сообщается. Источник лишь предположил, что модели с латинскими буквами «S» и «Т» являются версиями одного и того же флагмана. Более того, он утверждает, что массовое производство гаджета J1S уже стартовало и его появление стоит ждать в ближайшие 2 месяца. Сбудутся ли его предсказания, покажет время.

Snapdragon 865+ не ждите

Как и надлежит флагманам, они получат топовую платформу и выбор пал на Snapdragon 865. Несмотря на слухи о возможном появлении Snapdragon 865+, есть основания полагать, что этот чип не выйдет. Так, компания Meizu ранее сделала заявление, что выход Snapdragon 865+ ждать не стоит. Отрицал возможность появления разогнанной версии Snapdragon 865 один из топ-менеджеров китайского представительства Qualcomm.

Источник: weibo

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