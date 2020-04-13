Lenovo Legion намерен впечатлить сверхбыстрой зарядкой

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Игровые модели — один из трендов на рынке смартфонов. Многие пошли по простому пути: взяли топовый процессор от Qualcomm, «приправили» его системой охлаждения и установили все это в корпус с агрессивным дизайном. А еще ряд из игровых смартфонов предложили подсветочку для большей эффективности. И обязательно этот аппарат для геймеров бьет рекорды в AnTuTu.

Несмотря на то, что в тяжелые игры можно играть вполне сносно практически на любом устройстве из среднего сегмента, не говоря уже о флагманах, у геймерских смартфонов все же нашлась своя целевая аудитория. В китайской компании Lenovo, которая переживает не лучшие времена на рынке смартфонов, решили попытать счастья на ниве создания игровой модели.

Готовится к анонсу Lenovo Legion, который должен предложить ряд интересных функций. Ранее говорилось о том, что он получит Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55, парочку портов USB Type-C, оперативную память стандарта LPDDR5, систему жидкостного охлаждения, стереодинамики и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Теперь пришло сообщение, что смартфон станет рекордсменом по скорости зарядки. Речь идет о технологии, позволяющей заряжать батарейку на мощности 90 Вт. Компания заявляет, что аккумулятор можно будет зарядить за «один щелчок пальца» и сама технология должна поразить.

Цифра выглядит впечатляющей, но как все это будет работать на практике, еще нужно выяснять. Lenovo уже не раз была замечена за лукавством и дачей пустых обещаний.

Источник: mydrivers