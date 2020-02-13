Где купить дешевле?

Лэй Цзюнь: с ценой на Xiaomi Mi 10 все в порядке. Она объективна

13.02.2020 1520 5

Неделя выдалась насыщенной на новости. Спасибо за это Samsung, Xiaomi и коронавирусу, сорвавшему крупнейшую мобильную выставку MWC 2020. Сегодняшним ньюсмейкером стала китайская компания Xiaomi и на адреналиновой волне после презентации фанаты принялись обсуждать новинки.

 

Лэй Цзюнь: с ценой на Xiaomi Mi 10 все в порядке. Она объективна – фото 1


Ключевая тема для споров — стоимость Xiaomi Mi 10 и Mi 0 Pro. Когда стали известны ценники нашлось немало тех, кто начал крутить пальцем у виска и говорить, что компания сошла с ума. По их мнению, рынок не готов к достаточно высоким ценам на устройства Xiaomi. К таким ценникам фанаты не привыкли и отсылка к тем характеристикам, которыми наделили новинки, не влияет на их негодование.

 

Лэй Цзюнь: с ценой на Xiaomi Mi 10 все в порядке. Она объективна – фото 2


Тему роста цен не обошли стороной и журналисты, которым удалось пообщаться после пресс-конференции с главой Xiaomi Лэй Цзюнь. Они отметили, что в прошлом году ценник на Xiaomi Mi 9 стартовал с отметки $430, а Xiaomi Mi 10 в своей младшей версии стоит $573. Скачок вверх достаточно большой и оправдан ли он?

 

Лэй Цзюнь: с ценой на Xiaomi Mi 10 все в порядке. Она объективна – фото 3


Руководитель Xiaomi заявил, что «сотрудники компании единодушны в своем мнении, что с ценообразованием нет никаких проблем». По его мнению, в обществе сложилось неправильное мнение в части экономической эффективности. Она не подразумевает низкую цену, стратегия направлена на оптимальное соотношение производительности и стоимости.


Достаточно известный китайский аналитик Пан Цзютан со ссылкой на источники в цепи поставок сообщил о том, что стоимость Xiaomi Mi 10 разумна и оправдана. Это «почти стоимость оборудования». По его словам, «цены сведены до минимума, что вызывает недовольство у партнеров-поставщиков».

Вопрос остается открытым: готов ли рынок к дорогим смартфонам Xiaomi? Получится ли у компании безболезненно попасть со своими устройствами в сегмент не дешевых устройств? На глобальном рынке ценники на Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro могут вырасти еще на $150-$200. Купят ли новенький флагман, прайс на который перешагнет отметку $700 уже в базовой версии?


Стоит сказать, что Xiaomi подсадила пользователей на «иглу» низких цен. Их рост вызывает ломку и неприятие. Теперь компании предстоит найти весомые аргументы, чтобы объяснить, почему ее смартфоны стоят своих денег. В любом случае, похоже, что со званием «народных» и доступных флагманам Xiaomi придется распрощаться.


Источник: news.mydrivers.com

Xiaomi Mi 10
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
N
Ну если она объективна, то не надо снижать ее на четверть месяца через три, а то и раньше. Держи ее практически на заявленном уровне до выхода ми11. И удачи с продажами).
13.02.2020 20:33
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LibertyOne
Ми 0 про лол
13.02.2020 20:22
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AG DJ
хер там,где аудиочип,где полный экран без сраной капли,ок раз нельзя без капли то какого хера фронталка такая отстойная????ща что 850 зеленых?ксаоми пошла не тем путем,ох ни тем...
13.02.2020 19:59
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LibertyOne
AG DJ, ты где каплю увидел
13.02.2020 20:23
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AG DJ
LibertyOne, ну глазок этот чертов какая разница
13.02.2020 20:34
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Лэй Цзюнь: с ценой на Xiaomi Mi 10 все в порядке. Она объективна