LG решила выпустить обновление до Android 10 для 9 смартфонов

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Несмотря на достаточно вяло развивающееся мобильное подразделение южнокорейского гиганта, смартфоны LG не остаются забытыми производителем. Как знают фанаты бренда, единственный смартфон LG, который был обновлен до Android 10 - G8 ThinQ, но это скоро изменится. Южнокорейская компания только что подтвердила, что как минимум девять смартфонов будут обновлены до Android 10 в ближайшие месяцы.



Уверенность в этом высказало итальянское подразделение компании. Конечно, эта информация не подтверждает, что фанаты по всему миру могут ждать обновления, но, несмотря на все сомнения, можно надеяться на благоразумие бренда. Итак, вот список смартфонов, которые получат обновления Android 10 в ближайшие месяцы: LG V40, LG V50, LG G8X, LG G8S, LG G7, LG K50S, LG K40S, LG K50 и LG Q60.



Первым смартфоном, который получит обновление, станет LG V50, из-за чего можно ждать появления на нем Android 10 в начале февраля. Далее, LG G8X ThinQ будет обновлен до Android 10 во втором квартале 2020 года. LG G7, LG G8S и LG V40 получат обновление в 3 квартале, в то время как остальные перечисленные выше телефоны не получат его до 4 квартала 2020 года.



Помимо всех новых функций и улучшений, включенных в Android 10, обновлении принесет новую версию собственного графического интерфейса LG – LG UX версия 9.0. Обновление представит полностью новый внешний вид интерфейса, по заявлениям производителя, делая ваш смартфон более приятным и простым в использовании.

Источник: 9to5google.com