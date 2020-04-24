Live Caption в Android 11 сможет работать в телефонном режиме

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На прошлогодней конференции Google I/O была представлена функция Live Caption, которой под силу распознавать текст в видео, аудио и приложениях на Android. Разработчики продолжают работать над ее усовершенствованием и в будущем Live Caption позволит распознавать голосовые сообщения во время телефонных звонков.

Узнать об этом позволил анализ службы персонализации в Android 11 Developer Preview 3. Именно там было обнаружено, что Live Caption можно будет активировать для работы во время телефонных разговоров. Ожидается, что при включении функции, собеседник также будет оповещен о том, что его разговор будет переведен в текст в режиме реального времени. Но это лишь предположения, а как на самом деле будет работать функция, можно будет узнать, скорее всего, уже после выхода стабильной сборки Android 11.

В основе этой функции лежит искусственный интеллект и машинное обучение. Задача — распознавать речь в видео или аудио, чтобы трансформировать ее в текст в режиме реального времени. Эта фишка ориентирована, прежде всего на людей, имеющих проблемы со слухом.

Самое важное, что работает Lave Caption автономно и не требует подключения к Интернету. На первых порах эту фичу смогли опробовать владельцы смартфонов Pixel, а позже она появилась на устройствах Samsung и OnePlus.

Источник: xda-developers