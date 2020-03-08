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Магазин Xiaomi в Великобритании просуществовал чуть больше года

08.03.2020 2279 3

После того, как Xiaomi стала заметным игроком на рынках Индии и Китая, она обратила свой взор на Запад. Мечтает компания прийти и на рынок США, но планы по его завоеванию все отодвигаются. А пока она решила опробовать свои силы на локальных рынках, включая Великобританию.

 

В ноябре 2018 года Xiaomi открыла свой розничный магазин. Точка продаж находилась в Лондоне, в торговом центре Westfield London. Но прошло чуть больше года и магазин прекратил свою работу. На веб-сайте торгового центра Westfield появилось сообщение, что магазин Mi Store закрыт.  

 

Магазин Xiaomi в Великобритании просуществовал чуть больше года – фото 1

 

В своем заявлении Xiaomi сообщила, что произошла корректировка розничной стратегии с учетом быстрорастущего бизнеса компании в Западной Европе. Компания поблагодарила всех клиентов за поддержку и предложила своим фанатам для покупки устройств прибегать к помощи официального сайта mi.com/uk и пользоваться услугами прочих официальных каналов, о которых будет объявлено позже одновременно с запуском новых продуктов.

 

Похоже, что розничный бизнес Xiaomi не пошел в Великобритании и компания вынуждена была закрыть его из-за нерентабельности. Но это лишь предположение и дальнейшие шаги компании по распространению своих продуктов в этой стране покажут, что же на самом деле стало причиной закрытия розничной точки.

 

Источники: mydrivers, androidauthorit﻿y

Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
sansan sansanycz
поддерживаю Самсунг и эпл переоцененное говно.
08.03.2020 19:16
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Алексей
Говно такое там не покупают. Вот и отказались продавать своё говно. Всё логично Ватссон
08.03.2020 18:06
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Дима Гома
Алексей, говно?я не фанат,но я лучше возьму дешового китайца,чем переоцененый Самсунг или эпл
08.03.2020 18:11
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Магазин Xiaomi в Великобритании просуществовал чуть больше года