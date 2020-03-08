Магазин Xiaomi в Великобритании просуществовал чуть больше года

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После того, как Xiaomi стала заметным игроком на рынках Индии и Китая, она обратила свой взор на Запад. Мечтает компания прийти и на рынок США, но планы по его завоеванию все отодвигаются. А пока она решила опробовать свои силы на локальных рынках, включая Великобританию.

В ноябре 2018 года Xiaomi открыла свой розничный магазин. Точка продаж находилась в Лондоне, в торговом центре Westfield London. Но прошло чуть больше года и магазин прекратил свою работу. На веб-сайте торгового центра Westfield появилось сообщение, что магазин Mi Store закрыт.

В своем заявлении Xiaomi сообщила, что произошла корректировка розничной стратегии с учетом быстрорастущего бизнеса компании в Западной Европе. Компания поблагодарила всех клиентов за поддержку и предложила своим фанатам для покупки устройств прибегать к помощи официального сайта mi.com/uk и пользоваться услугами прочих официальных каналов, о которых будет объявлено позже одновременно с запуском новых продуктов.

Похоже, что розничный бизнес Xiaomi не пошел в Великобритании и компания вынуждена была закрыть его из-за нерентабельности. Но это лишь предположение и дальнейшие шаги компании по распространению своих продуктов в этой стране покажут, что же на самом деле стало причиной закрытия розничной точки.

Источники: mydrivers, androidauthorit﻿y