MediaTek анонсировала новый мощный процессор для среднебюджетных устройств

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Сегодня на собственном мероприятии – Product Communication Conference – MediaTek анонсировала новый чипсет, MediaTek Dimensity 800. Китайская компания уточнила, что новый процессор предназначен для смартфонов среднебюджетного сегмента.

Также представитель компании сказал, что смартфоны на базе MediaTek Dimensity 800 выйдут в продажу во втором квартале следующего года, а чипсет будет официально запущен в эксплуатацию в первом квартале 2020 года.

Несмотря на презентацию чипа и подтверждения даты выхода, MediaTek так и не раскрыла его технические характеристики. Анонс нового чипсета сопровождался презентацией другого чипсета компании следующего года - Dimensity 1000 5G.

Процессор оснащен четырьмя мощными ядрами на базе Cortex-A77 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Процессор похвастается двухкластерной компоновкой вместо трехкластерной, которую мы видели на таких процессорах, как Kirin 990, Snapdragon 855 и Exynos 990.

Также компания представила «упрощенную» версию своего флагманского процессора - Dimensity 1000L 5G. Результаты тестирования показали, что процессор оснащен графическим процессором Mali-G77. Аналитики предполагают, что он также оснащен ядрами процессора Cortex-A77, такими как в Dimensity 1000, но с более низкой тактовой частотой.

Первым смартфоном на MediaTek Dimensity 1000L 5G должен стать Oppo Reno3, а активный выпуск аппаратов на «старшем брате» Dimensity 1000 5G начнется в 1 квартале 2020 года на рынках Китая и других азиатских стран, а США и ЕС получат новые устройства на базе чипов во второй половине 2020 года.

Источник: weibo.cn