MediaTek Dimensity 1000L смог. Он признан самым мощным чипом января в своем классе

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Вчера мы публиковали рейтинг самых производительных флагманских смартфонов за январь 2020 года по версии AnTuTu. Он показал, что модели с Snapdragon 855+ лидеры в этом зачете и взяли 8 мест из 10. Но их тотальному доминированию помешали две модели от Huawei с чипом Kirin 990 на борту.





Не дает Qualcomm расслабиться и уверовать в нерушимость собственного лидерства еще MediaTek и Samsung. Сегодня появилась возможность взглянуть на рейтинг самых мощных смартфонов среднего класса. И тут расстановка сил иная — чипы Snapdragon не вывели своих обладателей в тройку лидеров.





На вершине топ-10 оказался Oppo Reno 3 с новейшим чипом Dimensity 1000L. Его отрыв от второго места внушительный — более 69 тысяч «попугаев». Надо отдать должное чипмейкеру MediaTek, который сумел наконец-то создать конкурентный продукт, давший бой чипам 700 серии Qualcomm. Серебро взял Vivo X30 Pro 5G на базе Exynos 980, а замкнул тройку лучших Redmi K30 5G с Snapdragon 765G.





Обращает на себя внимание то, что три места из 10 сумели отвоевать 3 модели (Honor 9X Pro, Huawei Nova 6 SE и Honor 20S) с чипом Kirin 810 и пробился в десятку самых производительных Redmi Note 8 Pro на базе процессора Helio G90T. Замкнули топ-10 два смартфона с Snapdragon 730G на борту — Redmi K30 и Oppo Reno 2.





Источник: gizmochina.com







